Barbón dice que las medidas están dando resultados pero afirma que "aún nos quedan semanas duras"

El Jefe del Ejecutivo asturiano ha indicado que los epidemiólogos y expertos coinciden en que las medidas empiezan a tener sentido a partir de los 14 o 21 días desde que se aplican pero luego hay que seguir siendo muy rigurosos para poder doblegar la curva, por lo que "hay que ser conscientes de que nos quedan muchas semanas por delante".

Ha recordado que última semana la incidencia acumulada de coronavirus en Asturias, tanto en 7 como en 14 días, ha descendido situándose en este momento por debajo de una incidencia acumulada de 500 casos en 14 días.

"Hace poco más de una semana, estábamos en casi 650 casos. No obstante, no perdamos de vista que el riesgo extremo es cuando se superan los 250 casos por 100.000 habitantes, así que los datos siguen siendo malos. Las medidas, por tanto, están dando resultados pero aún nos quedan semanas duras, no olvidemos ni a los más de mil asturianos y asturianas que han fallecido ni a la saturación hospitalaria", ha dicho Barbón.

Respecto a la Navidad, Barbón ha vuelto a decir que la misma tendrá que ser "necesariamente distinta". "Lo importante no es que nos sentemos muchos en torno a una mesa, como en años anteriores. Lo importante es poder sentarnos a una mesa, aunque tengamos que celebrarla separados. Más de mil asturianos ya no lo podrán hacer, por el coronavirus", ha dicho.

Barbón ha vuelto a pedir a los asturianos responsabilidad y cumplir las recomendaciones para poder acabar con esta segunda ola y no cometer errores en la Navidad que nos lleven a una tercera.