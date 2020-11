Innova.- Una empresa valenciana crea un mapa de femta canina "pioner a Espanya"

De moment, tota la informació arreplegada en el mapa es facilita a les autoritats per a optimitzar els recursos destinats a mantindre els carrers nets, així com per a realitzar un seguiment més exhaustiu de la seua eficàcia. La intenció és que aquestes dades siguen accessibles per a la ciutadania pròximament.

La idea del mapa de femta va sorgir fa un any i mig aproximadament. Funciona amb Google Maps gràcies a un programari desenvolupat per la companyia, en paral·lel al seu cens de gossos que permet identificar amb una senzilla anàlisi a les persones que no arrepleguen els excrements de les seues mascotes.

ADN Caní actualitza el mapa de femta conforme rep mostres i les registra en la seua ubicació exacta amb un punt que canvia de color a mesura que el laboratori les processa: verd quan el gos està identificat en el cens i groc en cas contrari. D'aquesta forma, les autoritats estan al tant de les zones en les quals hi ha cans no censats.

Aquest cens ja funciona en més de 20 localitats, on progressivament s'implementa també el mapa de femta. És el cas de Màlaga, on s'intensifiquen els controls en les zones amb major nombre d'incidències. Amb un 80% de gossos censats, la ciutat andalusa ha aconseguit reduir els parts relacionats amb excrements canins en els carrers fins a un 22%.