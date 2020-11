L'Ajuntament exigeix al València passos per al nou Mestalla o el 15 de maig es resoldrà o substituirà l'ATE

Així ho ha manifestat l'alcalde, Joan Ribó, en declaracions als mitjand juntament amb els vicealcaldes, Sandra Gómez i Sergi Campillo. El primer edil ha evidenciat la preocupació del consistori perquè no hi haja cap senyal que la propietat del València per a acabar el nou estadi.

"No vaig a posar una línia roja, però si no es fa res el 15 de maig tenim una llei que complir", ha advertit Ribó, que ha garantit als milers d'aficionats del club que l'Ajuntament "es posa seriós" dins de les seues competències. "La llei obliga aquests temps i si no es compleixen hi ha una sèrie de mesures; el temps s'acaba", ha insistit l'alcalde, que ha instat els responsables del València al fet que "se'l pensen molt bé".

Per la seua banda, Sandra Gómez ha fet notar que una vegada resolta o substituïda l'ATE "no vol dir que se'n vaja a quedar ací", ja que tot constructor té obligacions.

Aquestes obligacions, ha precisat, serien o construir o derrocar. El que no se'n va a "consentir", ha asseverat, és que el camp quede inacabat perquè seria "un perill" i "una mala imatge".