Cvirus.-Hospitalitzats dos dels residents de l'Hospital Asil Santa Marta de la Vila Joiosa després d'un brot de 46 casos

La majoria dels positius (un 94%) són asimptomàtics encara que dos dels majors sí han requerit d'assistència hospitalària i han sigut traslladats a l'Hospital Comarcal Marina Baixa.

Cerceda ha confirmat que la residència està sota vigilància activa de la Generalitat i que el centre "està complint amb els protocols establits" separant en un ala habilitada per a açò als positius Covid19 i limitant que el personal que atén un àrea passe a l'altra.

En 10 dies es realitzarà una segona prova PCR entre tots els residents i treballadors per a verificar que els que van donar negatiu ho seguisquen sent i comprovar l'evolució dels positius.

Cereceda adverteix que l'alt nivell d'asimptomàtics pot estar condicionat per la detecció molt primerenca dels casos i que no serà fins a la setmana que vé quan es puga conéixer si el brot té conseqüències més greus i altres interns desenvolupen simptomatologia o acaben precisant atenció hospitalària ja que "es tracta de pacients majors que tenen patologies associades que els fan més vulnerables".

D'altra banda, tal com ha assegurat l'alcalde de La Vila Joiosa, Andreu Verdú, les visites al centre estan ara prohibides "ni tan sols en el jardí com es podia fer abans", encara que afig que la direcció del centre està "en constant contacte amb els familiars" als quals crida regularment per a informar de l'estat dels residents.

PRESSIÓ HOSPITALÀRIA

Pel que fa a l'Hospital Comarcal Marina Baixa, a dia de hui hi ha 16 pacients Covid ingressats entre els 13 de planta i els tres de la UCI.

Una pressió assistencial que des de l'àrea de salut consideren com a "bona ara mateix", encara que ja preveuen que els casos així com la incidència acumulada puga patir increments com a conseqüència del nombrós d'aquest brot.