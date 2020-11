El Ayuntamiento de La Laguna y el Cabildo de Tenerife defienden la variante de la TF-5 para poner fin a los atascos

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y el presidente del Cabildo, Pedro Martín, aseguraron que esta obra "es fundamental para poner fin a los embotellamientos no sólo porque consideran que es la mejor opción para la descongestión, sino también porque, a diferencia de la Vía Exterior, supone una alternativa más respetuosa con el medioambiente y con menor impacto en el suelo agrícola".

Luis Yeray Gutiérrez quiso recordar que la circunvalación planteada está prevista como vía autónoma en el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT), la cual "fue incluida a través del plan territorial del sistema viario del Área Metropolitana aprobado en 2007 por Coalición Canaria (CC), que ha intentado mezclar esta carretera con la Vía Exterior que rechazamos", apostilló.

Quiso dejar claro que la variante que ha sido defendida por el PSOE desde el año 2000, en concreto por el actual concejal de Ordenación del Territorio, Santiago Pérez, "no es la Vía Exterior, que no cuenta con el apoyo de las formaciones políticas que componen el gobierno local y que sí sería un atentado contra el suelo agrícola y rústico del municipio". "Las reiteradas manifestaciones de Coalición Canaria afirmando que la variante implica el inicio de la Vía Exterior es una falsedad absoluta", subrayó.

Tanto el alcalde como el presidente del Cabildo manifestaron que esta obra, a desarrollar entre Guajara y Guamasa, permitirá mejorar la movilidad de la isla y supondrá el primer paso para el futuro soterramiento de la autopista a su paso por San Benito.

Pedro Martín avanzó que esta semana se conocerán las ofertas presentadas para la redacción del proyecto de la variante de la TF-5, que calculó que quedará concluido en el primer semestre de 2021 para, posteriormente, ser sometido a consulta pública para su mejora.

Aunque recordó que los plazos "los pone la Comunidad Autónoma", afirmó que la financiación para su ejecución, con un coste estimado de 170 millones de euros, "está garantizada, ya que está incluida en el convenio de carreteras entre Canarias y el Estado". Por este motivo, el mandatario mostró su confianza en poder sacar a licitación los trabajos antes de que culmine el próximo año.

Del mismo modo, prevé que otras intervenciones para ayudar a mitigar las colas, como la reforma de la rotonda de Padre Anchieta, se pongan en marcha en 2021.

Si bien el procedimiento será "largo", el presidente del Cabildo afirmó que la variante de la TF-5 "es la alternativa al destrozo de la Vía Exterior que planteaba CC, por ser una actuación menos invasiva y más respetuosa desde el punto de vista medioambiental". "Pese a ello, Coalición Canaria pide ahora una prórroga para paralizar todo durante cinco años y cuestiona esta vía a pesar de ser fruto de su propia apuesta, lo que supone una falta de responsabilidad con el objetivo de torpedear la gestión", agregó.

"Tenerife no puede aguantar cinco años más de esta manera. Pedimos a los que fueron incapaces de resolver los problemas de las carreteras de la isla durante décadas de gobierno que, si no quieren ayudar, no boicoteen las iniciativas de los gobiernos de La Laguna, Tenerife y Canarias, que estamos trabajando juntos, no como antes, para poner soluciones", concluyó Pedro Martín.