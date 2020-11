La Generalitat obri un expedient de sanció per l'exhibició de símbols franquistes el 12 d'octubre

L'inici de les actuacions es produeix després de la denúncia presentada el 23 de novembre en la Conselleria per la Coordinadora d'Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià en la qual exposa que els participants en la manifestació van exhibir simbologia nazi, la bandera espanyola amb l'escut franquista, la bandera de la falange, salutacions feixistes i torxes, ha explicat la consellera en resposta parlamentària a la diputada d'Unides Podem, Estefanía Blanes.

La denúncia sosté que aquests actes són contraris a la prohibició d'exhibir públicament escuts, insígnies, plaques i altres objectes en la via pública realitzats en commemoració, exaltació o enaltiment individual o col·lectiu de la revolta militar del 1936 i del franquisme, dels seus dirigents o de les organitzacions que van sustentar el règim dictatorial com a contraris a la memòria democràtica i a la dignitat de les víctimes.

Així, se sol·licita en l'escrit l'aplicació dels articles 39 i 40 i el règim sancionador de la Llei 4/2017, de 10 de novembre de la Generalitat, de Memòria Democràtica i per la Convivència de la Comunitat Valenciana contra 6 persones que s'han pogut identificar gràcies a la col·laboració veïnal i els col·lectius antifeixistes.

La Conselleria també va requerir a la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana documentació recaptada per la policia durant la manifestació. Les fotografies remeses per la Delegació del Govern concorden amb les imatges aportades en la denúncia.

Totes les proves suposen "indicis sufucientes" per a actuar contra 3 dels participants en la manifestació per uns fets que poden ser susceptibles de la infracció de tipificada en l'art 61 de la Llei de Memòria Democràtica i per la convivència de la Comunitat Valenciana, en tractar-se d'actes contraris a la memòria democràtica i a la dignitat de les víctimes de conformitat amb els articles 39 i 40 del citat text legal. La norma preveu multes d'entre 2.001 i 10.000 euros.

Pérez Garijo ha assegurat en la seua intervenció en les Corts Valencianes que l'obertura de l'expedient "suposa l'aplicació de la llei, una obligació de totes les administracions".

Pérez Garijo ha recordat que "el que ha passat en aquest país és impensable en altres països com Alemanya; després de 40 de dictadura, que suposen l'època més fosca de la nostra història, hem suportat 40 anys més l'exaltació d'eixa època per part dels qui ens volen sense drets i sense llibertat.

"El feixisme no és una ideologia; és una forma d'opressió que cal combatre amb totes les ferramentes legals", ha asseverat. "No oblidem que no es pot defendre la democràcia sense ser antifeixista, perquè el feixisme és el contrari al dret i a les llibertats", ha subratllat.