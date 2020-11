La Generalitat destina 21,6 milions a subvencionar 50 projectes de Cooperació Internacional per al Desenvolupament

Les diferents actuacions es desenvolupen principalment en països i zones d'Amèrica Llatina, Àfrica i Orient Pròxim. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat la concessió d'aquestes ajudes que es van declarar d'interés general el passat 15 maig després d'haver-se vist afectat el procediment per la declaració de l'estat d'alarma com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19.

Sobre aquest tema, la directora general de Cooperació Internacional al Desenvolupament, Xelo Angulo, ha destacat la importància d'aquestes subvencions que "posen de manifest l'aliança entre tots els agents de la cooperació i l'aposta decidida del Botànic per seguir prioritzant la solidaritat entre els pobles com la millor ferramenta per a superar les adversitats".