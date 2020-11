Convocades les proves per a obtindre la certificació per a portar un taxi a la Comunitat Valenciana

Aquestes àrees de prestació conjunta són València, Alacant, Castelló, Camp de Morvedre, La Safor, La Plana Utiel-Requena/ La Vall de Cofrents-Aiora i La Marina Baixa.

Entre els requisits exigits són tindre l'autorització per a conduir prevista per la normativa de circulació, trànsit i seguretat vial per a conduir vehicles de turisme amb antiguitat mínima d'un any i complir el requisit d'honorabilitat, en els termes establits en la legislació estatal i europea per a l'exercici de la professió de transportista per carretera.

Així mateix, s'haurà de tindre coneixement del castellà. Els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola i del seu país d'origen no es desprenga el coneixement del castellà, hauran d'acreditar aquest requisit mitjançant el certificat de nivell A2 de castellà, diploma d'espanyol com a llengua estrangera (DELE) o estar en possessió d'una titulació acadèmica espanyola expedida per l'òrgan oficial competent en el territori espanyol.