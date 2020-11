Feministas colocan zapatos rojos para recordar a las mujeres que "ya no están" y exigir el fin de la "pandemia machista"

Zapatos rojos de varios tipos y tallas, algunos infantiles, junto a prendas manchadas del mismo color, han simbolizado a las mujeres asesinadas en la acción con la que este año la Asamblea Feminista 8M de València ha dado visibilidad al 25-N, una 'performance' ideada en 2009 per la artista mexicana Elena Chauvet que centra la convocatoria de este año, marcada por las medidas de prevención de la pandemia y que no ha podido desarrollarse con movilizaciones de la magnitud de años anteriores.

Las participantes han recordado el origen del 25-N, con el asesinato de las hermanas y activistas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal bajo el régimen de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana.

Después, han condenado el asesinato de 71 mujeres en España entre el 1 de noviembre de 2019 y el día 25 de noviembre de este año. Frente a los zapatos rojos, han leído cada uno de sus nombres, acompañados de un toque de tambor.

Tras escuchar los nombres de las mujeres víctimas de la violencia machista, las asistentes han coreado lemas como "No son muertas, son asesinadas"; "Si tocan a una, nos tocan a todas"; "No es un caso aislado, se llama patriarcado"; "Contra los machistas, conciencia feminista"; "Con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca" y "La Ley de Extranjería mata mujeres cada día".

Además, durante el acto, las activistas han reivindicado, "ante la violencia patriarcal, la lucha, organización y autodefensa feminista", al tiempo que han aseverado: "Violencia es empujarnos a la miseria y al hambre", "cuando nos desahucian", "criminalizar la pobreza", "violencia es judicializar la política y legitimar organizaciones fascistas". "Paremos la pandemia machista, nosotras construimos redes feministas", han subrayado.

Una de las integrantes de la Asamblea Feminista 8M, Mireia Biosca, ha explicado en declaraciones a los medios que, a pesar de la crisis sanitaria del coronavirus, "era muy importante volver a las calles porque si hay una pandemia que aún no se ha parado es la de la violencia machista".

Este año, han decidido realizar la 'performance' creada por Chauvet, "que se ha hecho en otros países a lo largo de los años" y que "ella hizo cuando empezaron a destaparse todos los feminicidios que había en el estado mexicano. "Es una manera de decir que estos son los zapatos de muchas compañeras que hoy ya no están", ha explicado, al tiempo que ha destacado que se han elegido "zapatos muy diferentes, incluso de niñas", porque consideran que "es importante visibilizar que también la infancia está siendo víctima de la violencia machista".

Según los datos del Ministerio de Igualdad, un total de 41 mujeres han sido asesinadas víctimas de la violencia machista este 2020. Desde 2003, la cifra asciende a 1.074. "Cada año las estadísticas nos obligan a poner a cero este contador horrible", han lamentado las activistas durante el acto.