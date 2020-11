Un home entra a casa de la seua ex pel balcó per a declarar-li el seu amor i agredir el seu nóvio a València

20M EP

NOTICIA

La Policia Nacional ha detingut a València un home de 37 anys per presumptament entrar en la vivenda de la seua exparella, des del terrat fins al balcó, per a declarar-li el seu amor per ella i agredir el seu nóvio. L'agressor portava damunt una targeta bancària i les claus d'una moto de la dona.