Noemtoqueselwhatsapp 2020 de l'IVAJ denuncia la violència contra les dones amb una nova mostra interactiva

L'exposició articula 15 premis i 2 mencions honorífiques de les cinc modalitats del concurs: fotografia, video, arts escèniques, música i arts plàstiques, que denuncien la violència contra les dones però, a més, arreplega les aportacions de 82 joves d'entre 13 i 17 anys, guanyadors i guanyadores del concurs 2019 convocat per l'IVAJ, procedents de Castelló, Crevillent, Mislata, Tavernes de la Valldigna, Vilafranca, Torrevella i València.

Els formats permeten una major interactivitat a través de codis QR i expliquen conceptes com violència física, violència psicològica, violència sexual a més d'incorporar testimoniatges, conceptes i el llenguatge emprat per la gent jove, amb termes com 'shippejar'- inventar parelles-, 'ghosting'- desaparéixer de sobte d'una relació-, 'orbiting'-estic ací, però no m'acoste-, 'crush'-enamorament sobtat-, BAE 'Before Anyone Else'-abans que ningú-, o DTR 'Defineix The Relationship' -definir la relació-.

Amb un desenvolupament didàctic realitzat per Melisa Ruiz i el disseny gràfic de Savina Alcaraz, l'exposició es presenta en dos versions: mòbil i panells, acompanyada d'una innovadora guia didàctica, que s'incorpora com les anteriors al programa 'M'importa, d'Educació en Valors'.

La participació juvenil és una altra de les claus de l'exposició, ja que es va realitzar en el context de la Trobada #Noemtoqueselwhatsapp 2020, celebrada en l'alberg juvenil Argentina de Benicàssim els dies 29 de febrer i 1 de març, on es van desenvolupar tallers sobre igualtat i sobre les diverses expressions artístiques, destaca la Generalitat en un comunicat.