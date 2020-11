Un camió que transportava gasoil s'accidenta en l'A-7 i obliga a activar el Pla de Mercaderies Perilloses

Els fets han ocorregut al voltant de les 14 hores d'aquest dimecres en el quilòmetre 313 de l'A-7, a l'altura de Rafelbunyol, on un camió s'ha eixit de la via, segons ha informat el Consorci Provincial de Bombers de València.

El conductor del camió ha quedat atrapat en la cabina i els bombers ho han excarcerat. Segons ha informat el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (Cicu), l'home, de 40 anys, ha patit un politraumatisme i, després de ser estabilitzat, ha sigut traslladat a l'Hospital Clínic de València.

Per la seua banda, els efectius treballen per contindre la fugida de gasoil, per la qual cosa s'ha activat la Situació 1 del Pla d'Accidents de Mercaderies Perilloses. S'han mobilitzat diferents unitats de comandament del Consorci i els parcs de Pobla de Farnals, Montcada, Paterna i Sagunt.