PP pide un proyecto integral para la muralla de la Macarena ante el "anuncio trampa" de Espadas

"El gobierno viene vendiendo un proyecto de restauración global de las murallas, la creación de un centro de interpretación o hacerla visitable, entre otras medidas, pero, a día de hoy, lo único que existe es la consolidación del lienzo interior de la muralla para frenar su progresivo estado de degradación", afirma el portavoz del PP, Beltrán Pérez, que menciona que actualmente "lo único que existe son poco más de 800.000 euros que vienen de la mano del 1,5% Cultural, un dinero que no supone ni un tercio de la inversión que necesita el monumento para la restauración global que vende Espadas de manera continua y fraudulenta".

El PP añade que entre la obra, adjudicada por 738.000 euros y los 70.000 que se han concedido a San Hermenegildo, el Ayuntamiento invertirá 808.000 euros. "Se necesitaría el triple para lo que Espadas viene vendiendo en las últimas semanas de manera engañosa. Esconde su inacción en infografías y en vender y revender proyectos sin concretar. Acabará el mandato y la muralla no estará restaurada, no será visitable ni tendrá centro de interpretación porque, sencillamente, no hay proyecto ni dinero consignado", incide.

Para el Partido Popular, la muralla de la Macarena debe tener una consignación anual en los presupuestos municipales para que su conservación sea "constante y no dependa, únicamente, de ayudas extraordinarias". "Es la única manera de poder garantizarnos el mantenimiento de este monumento y abrirlo a la ciudad para su disfrute", explica el portavoz.

Reconoce el "esfuerzo y la profesionalidad" de los funcionarios de la Gerencia de Urbanismo, "cuyo impecable trabajo ha contribuido al logro de la financiación estatal y han permitido trazar un proyecto de conservación a la altura del monumento". Sin embargo, lamenta que desde el gobierno local "se le dé la espalda a los propios funcionarios". El Partido Popular pone de ejemplo la reciente plantación de Parques y Jardines de 19 palmeras entre la barbacana y la Ronda Histórica "en contra de los criterios técnicos de la Gerencia, que han alertado que pueden afectar en el futuro al monumento".

"Cualquier intervención en el entorno de la muralla y de cualquier monumento tiene que ir consensuado con los técnicos responsables de su conservación. No tiene sentido que dos delegaciones operen por su cuenta sin ningún tipo de coordinación cuando las decisiones de una afectarán al futuro de la otra", asevera. A su vez, ha pedido que se incremente la vigilancia en el monumento y la limpieza en el mismo. "Es realmente impresentable que en el corredor (liza) que hay entre la muralla y la barbacana se acumulen colchones, excrementos humanos, ropa, restos de comida, deshechos de higiene, entre otros", concluye.