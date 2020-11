El MuVIM retrata el miedo de las mujeres confinadas con su maltratador con obras de María José Marco y La Nena

La obra de Marco se complementa con la que expone la artista urbana valenciana La Nena en el Muro del MuVIM, en la que se abordan cuestiones de género a partir de imágenes sencillas, siempre con una alta carga metafórica, informa el museo en un comunicado.

Desde la institución cultural señalan que "este, sin duda, está siendo un año muy especial, marcado por la pandemia del Covid". "Una de las experiencias más singulares fue el confinamiento domiciliario que todo el mundo vivió desde mediados de marzo hasta finales del mes de junio de 2020. Fue un experimento social sin precedentes que paralizó todo un país y supuso un desafío psicológico para todos. Pero hubo un sector de la población que vivió aquella prueba de enclaustramiento con una angustia añadida: hablamos de las mujeres que se vieron obligadas a encerrarse en casa con su maltratador", recalcan.

Añaden que las cifras no engañan: solo en dos meses de confinamiento, a mitad del mes de mayo, las peticiones de ayuda por violencia de género durante el confinamiento aumentaron un 61%, tal como quedó registrado en el teléfono de ayuda a las víctimas de la violencia de género, el 016.

El MuVIM, museo dependiente de la Diputació de València, dedica cada mes de noviembre su Vitrall a concienciar sobre el problema de la violencia de género, y ha querido este año recordar a esas mujeres que, durante el confinamiento, vivieron la violencia en su propia casa sin poder escapar de su agresor.

Y lo hace exponiendo un trabajo de la artista valenciana María José Marco, cuya obra quiere expresar -según sus propias palabras - "el miedo, la impotencia y la desesperación de una situación claustrofóbica, sentimientos sufridos por unas mujeres ante un problema que pasaba a segundo plano por la pandemia".

María José Marco es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de València y ha dedicado la mayor parte de su actividad profesional a la pintura, la ilustración y la fotografía.

"BRUTALIDAD SILENCIOSA"

Según la comisaria de la exposición, Amparo Sampedro Alemany, "la brutalidad silenciosa de la obra de Marco es el espanto hozando una imagen sin rostro, la del cuerpo desnudo y ensortijado de una mujer atrapada en cada recuadro de la vidriera".

"Una imagen que parte de una experiencia propia y dolorosa de la propia artista, que sin embargo no estaba relacionada con ninguna situación de violencia de género: simplemente me visualicé desnuda, tirada en la cama y muerta de miedo. Este no fue un problema que nació con el confinamiento, antes de que el 14 de marzo cayera sobre nosotros, sino que se exacerbó hasta límites no conocidos hasta entonces", advierte.

La vidriera del vestíbulo del MuVIM y la obra de Maria José Marco se completa y complementa este año con la de la artista urbana La Nena, que ocupa el espacio -contrapuesto a la vidriera- del Muro del MuVIM, un lugar que el museo ha consagrado este 2020 a mostrar la obra de varios artistas urbanos valencianos.

En este muro se puede contemplar el rostro enjaulado de una mujer, pero también las páginas abiertas de un libro del que brota una avalancha de pájaros que transportan la llave que puede liberarla.

La obra está en plena consonancia con la trayectoria artística de La Nena, quien, a pesar de que empezó a pintar en la calle el 2006, no fue hasta 2010 cuando empezó a tratar el tema del género en sus piezas, utilizando siempre unas imágenes sencillas y una paleta de colores restringida.

Como sucede también ahora en el Muro del MuVIM, la obra de La Nena utiliza metáforas intuitivas e imágenes comprensibles para el espectador.