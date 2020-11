La Diputació finalitza la reforma de la climatització del MuVIM

La Diputació de València dóna per finalitzades les obres de reforma de la climatització del MuVIM, que s'han prolongat aproximadament un any amb l'objectiu de millorar l'eficiència energètica i permetre el control independent de temperatura i humitat de cada sala, segons els límits fixats pel Consell Internacional de Museus (ICOM).

El diputat de Patrimoni, Andreu Salom, acompanyat per tècnics de l'àrea d'Administració General, ha visitat aquest dimarts la nova instal·lació al costat de tres responsables de la UTE Hispana-Ecisa, empresa que ha executat l'obra amb una inversió global de 755.000 euros per part de la corporació provincial, que completa un projecte complex per la singularitat del disseny de l'edifici.

En paraules del titular de Patrimoni, Andreu Salom, “aquesta reforma llargament esperada pels gestors de la Diputació i les tècniques i tècnics de la institució que tenen responsabilitat o desenvolupen el seu treball en el museu, era necessària per a condicionar les sales a la normativa i els estàndards de qualitat vigents, però també ha resultat molt oportuna per al desenvolupament sostenible del centre, que ara disposa d'equips d'alta eficiència energètica que utilitzen gasos refrigerants de baix impacte mediambiental”.

El mateix Salom destaca la complexitat d'una obra que “s'ha desenvolupat en paral·lel a l'activitat del museu, que ha mantingut les seues portes obertes oferint diferents exposicions en aquests últims mesos, algunes fins i tot de gran format”. El diputat d'Administració General, àrea de la qual depén Patrimoni, ha agraït la professionalitat i l'esforç de l'equip de treball de la UTE i els tècnics de la corporació provincial que han fet possible “la renovació integral de la climatització d'un museu que és referència a la ciutat i que necessitava este condicionament després de 20 anys de funcionament”.

Detalls de la reforma

La nova instal·lació de climatització del MuVIM millora de manera determinant les condicions climàtiques d'aquest espai museístic de la Diputació, amb equips de baixa sonoritat i alta eficiència energètica. Per a això s'han substituït els equips de producció amb les seues bombes, canonades, aïllaments, recobriments i equips auxiliars, millorant la difusió a les sales i actualitzant el sistema de gestió BMS (Building Management System) de l'edifici, que passa a controlar-se a distància mitjançant monitoratge des del Servei de Projectes Tècnics de Diputació, al carrer de la Mar.

Per a completar aquesta complexa reforma, amb zones de difícil accés per a la instal·lació de les màquines i conductes, s'ha procedit al desmantellament complet de la central de producció de fred i calor de la zona d'exposicions, la qual cosa ha permés instal·lar el nou sistema que satisfà les demandes instantànies de fred, calor i deshumectació de manera independent en cada estada o sala expositiva del museu. D'aquesta manera, per primera vegada des de l'obertura del centre, s'independitza climàticament la Sala Baixa de la Sala Parpalló.

Els treballs per a renovar la climatització del MuVIM també han inclòs la impermeabilització de la coberta i les bancades existents, la millora del sistema de refrigeració de la zona d'Administració i el control climàtic del depòsit de llibres de la Biblioteca, la qual cosa ofereix unes millors condicions climàtiques tant al personal del museu com als usuaris de la Biblioteca.

Durant els mesos que han durat les obres, el MuVIM ha mantingut visitable la maqueta ‘València segons el Pare Tosca’ situada en el vestíbul, el Cub exterior i algunes de les exposicions l'exhibició de les quals s'ha pogut compatibilitzar amb els treballs, garantint les mesures de seguretat d'empleats i usuaris del centre. També s'han realitzat amb normalitat les activitats pedagògiques que es realitzen en diferents espais del museu.