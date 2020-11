Identificados más de 10.500 personas los últimos siete días, la mayoría en Logroño y Arnedo

Los incumplimientos más habituales entre la ciudadanía siguen siendo no llevar mascarilla (279); no respetar el confinamiento perimetral (259) y no respetar el confinamiento nocturno (174). Asimismo, en los últimos siete días, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han denunciado siete incumplimientos en locales y establecimientos.

Durante las últimas semanas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están intensificando los controles en los municipios confinados, Logroño y Arnedo y, de hecho, es en estas localidades en las que se ha identificado a un mayor número de personas; 3.779 en Logroño y 2.063 en Arnedo.

En el resto de los municipios, el número de identificaciones es considerablemente inferior: 554 en Alfaro; 206 en Calahorra; 151 en Haro; 142 en Lardero; 160 en Nájera; 160 en Santo Domingo de la Calzada; y el resto (3.320) en el resto de los 166 municipios.

Desde el pasado 13 de julio, fecha desde la que es obligatorio el uso de la mascarilla, se han propuesto 4.927 infracciones a personas de las que 2.108 ya han sido notificadas. Por todo ello, el CECOR insiste en la necesidad de seguir cumpliendo las normas sanitarias, evitar todos aquellos desplazamientos que sean innecesarios, así como posponer cualquier encuentro con más de seis personas porque solo así podremos doblegar la curva y aliviar la presión hospitalaria.