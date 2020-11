Neira (OMS) destaca el papel de los alcaldes en la salud pública, asegurando que son los "ministros de salud"

Neira se ha pronunciado así en la inauguración de la jornada virtual 'El papel de las ciudades en la eliminación de la hepatitis C en España', organizada por la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas (AEHVE) y donde se ha puesto en valor el protagonismo de las ciudades en la eliminación de la hepatitis C.

"Los alcaldes son los ministros de la salud ya que son los que tienen un contacto más directo con los ciudadanos y son a ellos a los que más presiona la ciudadanía", ha dicho Neira, para destacar la importancia que tiene que contar con ellos en la iniciativa de eliminación de la hepatitis C en España.

En este punto, la dirigente de la OMS ha asegurado que "nada motiva más" a los ciudadanos que una iniciativa dirigida a la salud, como así se ha puesto de manifiesto durante la pandemia del Covid-19. "Los alcaldes podéis hacer muchos milagros y por eso contamos con vosotros especialmente en todo lo que tiene que ver con la salud de la población", ha aseverado la asturiana María Neira.

Precisamente, AEHVE ha lanzado recientemente el movimiento 'Ciudades Libres de Hepatitis C' con el objetivo de animar a las ciudades españolas a poner en marcha medidas para lograr que España se convierta en el primer país desarrollado en acabar con el virus de la hepatitis C.

Actualmente en España, gracias a la puesta en marcha, en el año 2015, del Plan Estratégico Nacional para el Abordaje de la Hepatitis C, se han tratado y curado con los nuevos medicamentos a más de 130.000 pacientes en España, si bien se cree que todavía hay unas 35.000 personas virémicas. Además, se calcula que, al menos, unas 22.500 personas podrían estar infectadas sin saberlo por el virus de la hepatitis C y muchas otras que saben que lo padecen no estarían siendo tratadas.

"El desafío de eliminar un problema tan importante como es la hepatitis C tiene que contar con las ciudades, ya que son la administración más cercana al ciudadano. Y es que, esta enfermedad, al igual que el VIH, son patologías del entorno urbano por lo que las ciudades pueden representar un motor de cambio en este sentido", ha dicho el coordinador de la AEHVE y jefe de sección de Hepatología del Hospital Universitario La Paz de Madrid, Javier García-Samaniego.