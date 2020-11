Cultura.- OVIDI25 encapçala una setmana en la qual teatre i música convergeixen en el Teatre Micalet de València

Així, aquest dimarts i els dies 27 i 1 de desembre es representarà 'Què llig el lleó a la gàbia, o perquè passes de llarg quan t'estic mirant', una peça de Societat Sardina/Toné Franché creada en residència amb la col·laboració de la Companyia Teatre Micalet.

Inspirat en els grans autors de la literatura, l'espectacle es desenvolupa durant el confinament de la pandèmia de la Covid-19 i serveix d'"espill per a reflexionar sobre com ha afectat la societat la nova normalitat i com serà aquesta a partir d'ara".

Dirigida per Ximo Solano, i amb un repartiment conformat per Iolanda Muñoz, Lucrecia Cervelló i Pau Ferrer, l'obra busca generar "un aura íntima on els personatges comparteixen un espai estret en el qual caben totes les experiències".

D'altra banda, el 25 i 26 de novembre serà el torn d'OVIDI25.El col·lectiu format pel poeta David Canella, el músic Borja Penalba, la cantant Mireia Vives i el periodista David Fernàndez visitarà la ciutat de València per a presentar 'No se'n va, és qui torna', un homenatge al llegat "de l'artista, el cantant, el pallasso", Ovidi Montllor.

Durant dos hores de concert, el grup repassa, amb la col·laboració de Toti Soler, diversos temes del cantautor d'Alcoi i reinterpreta uns altres, al mateix temps que es dialoga sobre cultura i política en una forma de tertúlia musicada i plena d'ironia.

Finalment, Vandalia Trio (Fernando García, Irene Jiménez i Pablo Estébanez) serà l'encarregada de tancar la setmana el diumenge 29 amb el seu espectacle 'Nómadas', un viatge sonor que parteix de la música clàssica per a acabar en l'actualitat.

Llums, coreografies i electrònica seran alguns dels elements utilitzats per la banda instrumental aragonesa amb l'objectiu de connectar amb el públic en aquesta fusió entre tradició i avantguarda.