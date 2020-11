Las transferencias directas a las corporaciones locales bajan un 6,4% en los presupuestos de la Xunta para 2021

El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, ha explicado esta disminución por la "contención" de los capítulos 1, 2 y 3 de las cuentas, lo cual "provoca un ajuste en negativo en el fondo de cooperación local", pero ha advertido de que esta cuantía "no completa las transferencias" a las corporaciones locales.

Así, ha precisado que el fondo de cooperación local tiene dos componentes, "el que se llama el fondo base y el adicional que lo acompaña y la liquidación del año anterior", ambos con reducciones. Pero ha avisado de que "todo esto no completa las transferencias que llegan a las corporaciones locales".

"Si sumamos el resto de transferencias que hay de distintas consellerías a los ayuntamientos se produce un aumento de aproximadamente 4 o 5 millones de euros", ha destacado, sin precisar la cantidad global. "No me pregunten los nombres y apellidos de los que hicieron la Muralla china porque de verdad que no me acuerdo", ha afirmado.

Martínez ha entregado este lunes el proyecto de cuentas públicas de la comunidad para el año que viene (y la ley de medidas fiscales y administrativas que lo acompaña) al presidente del Parlamento, y después los ha presentado en rueda de prensa.

UN 44,2% MÁS PARA PRESIDENCIA

Por áreas, y en términos relativos, el mayor incremento es el que experimentarán los órganos superiores dependientes de la Presidencia, del 44,2%, hasta 247,8 millones de euros.

Preguntado al respecto, el conselleiro ha señalado que este incremento "tan importante se deriva fundamentalmente de la Axencia de Modernización Tecnolóxica", por la "línea fundamental de digitalización". "Buena parte de esos millones van a ser gestionados por esa agencia", ha dicho.

OTRAS SUBIDAS DE MÁS DEL 20%

El siguiente aumento porcentual es el de la Vicepresidencia segunda (Consellería de Economía, Empresa e Innovación), con un 40,5% más, hasta 373,5 millones.

Suben un 32,9% el presupuesto para Emprego e Igualdade, hasta 400,8 millones; un 29,5% el de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, hasta 212,8 millones; y un 21,2% el de Infraestruturas e Mobilidade, hasta 463,9 millones.

MENORES AUMENTOS

Con aumentos inferiores se sitúan Política Social (un 15,5%, hasta 896,2 millones), Mar (un 12,5%, hasta 187,7 millones), la Vicepresidencia primera (un 12,4%, hasta 392,4 millones) y Sanidade (un 11,6%, hasta 4.587,1 millones).

Mientras, los repuntes son inferiores a las dos cifras en el caso de Medio Rural (crece un 8%, hasta 580,3 millones), Cultura, Educación e Universidade (un 6,6%, hasta 2.696,5 millones) y Facenda (un 3,8%, hasta 51,2 millones).

MÁS GASTOS DIVERSOS Y MENOS PARA DEUDA

Junto a estos departamentos, el conselleiro ha llamado la atención sobre un apartado denominado 'gastos de diversas consellerías', que contempla para 2021 un total de 213 millones de euros, lo que supone más que sextuplicar la cifra del presente año (33,7 millones).

Del contrario, la Xunta reduce los gastos financieros de la deuda, en un 30,4%, hasta 99,5 millones para el ejercicio que viene, cuando el recurso al endeudamiento alcanzará el 1,1% del PIB, esto es, 685 millones de euros.

PRÓRROGA EN LAS UNIVERSIDADES

En el campo universitario, el responsable de Facenda ha indicado que, terminado en 2020 el sistema de financiación actual, hay que "negociar uno nuevo" entre Educación, Facenda y las tres universidades.

Y, "al tener prorrogado el actual sistema, hay un incremento muy pequeño del 1 y pico por ciento, que es bastante mayor al 0,9% del incremento general para los empleados públicos", según ha resaltado.

A mayores, ha apuntado que "también están contemplados otros fondos" puesto que las universidades también "necesitan un apoyo" dentro de, por ejemplo, el fondo para combatir la covid o los recursos para ejecutar infraestructuras.

En 2021, según ha comprometido Valeriano Martínez, se afrontará "el nuevo escenario en nuevo marco de financiación desde la responsabilidad y el rigor".

INCREMENTO DE PLAZAS

Por otra parte, cuestionado por la provisión de plazas públicas, ha asegurado que la Xunta "nunca da por cerrado el potencial incremento" en materia sanitaria, "siempre de una manera ordenada".

Así, y aunque es "difícil" llegar a las cifras de las últimas convocatorias, con "grandes componentes" en lo educativo, sanitario y de la administración general, ha avanzado que "más pronto que tarde" pero su "intención" es que la oferta para 2021 sea convocada "inmediatamente".

En este sentido, ha vuelto a pedir la eliminación de la tasa de reposición para "poder agilizar todo tipo de convocatorias", con el ánimo de "mejorar" con empleo "de calidad como es el público".

AVISO DE LA AIReF

Por último, interrogado por el aviso de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre el cuadro macroeconómico de la Xunta, ha respondido que es una advertencia que hace a "toda la economía española" por eventuales efectos de la pandemia.

Así, ha destacado que el "nivel y punto de llegada es el mismo" entre las previsiones del Gobierno gallego y este organismo para la evolución del PIB gallego, con una "diferencia de una décima"; y en el caso del empleo la AIReF da "un punto de llegada en 2021 ligeramente mejor que el que da el Instituto Galego de Estatística".