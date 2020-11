UGT y CCOO temen que solo haya hasta final de año para poder salvar Duro Felguera y urgen soluciones

Es por ello, que se han preguntado cuánto tiempo le puede quedar a la compañía en esta situación. "Nos tememos que no mucho", ha recalcado Manzano, a lo que ha urgido buscar una solución que salve a la empresa y, por consiguiente, garantice el empleo.

Así lo han señalado, en declaraciones a los medios de comunicación, durante el acto de protesta que han llevado a cabo frente a la sede gijonesa de Duro Felguera, en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón (PCTG), en una concentración en la que han participado solo los delegados sindicales de ambos sindicatos en la empresa, para ajustarse a los protocolos 'antiCOVID'.

Manzano, por su lado, ha exigido al Consejo de Administración, así como a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y al Principado, una solución de viabilidad que garantice actividad y empleo, al sospechar que puede barajar la empresa ir a un concurso de acreedores.

Ha lamentado, unido a ello, que no saben "absolutamente nada" de cómo van las negociaciones para buscar inversores y mientras eso es así, hay un ERTE planteado ya por la empresa.

Ha incidido en que la compañía suma unos 1.200 trabajadores, con un ERTE que les aplicó de forma "nefasta" y una gestión "desastrosa" por parte de la compañía, mientras se gastaba a manos llenas por otros lados.

Sobre las negociaciones con la SEPI, ha apuntadoo que no les corresponde a los sindicatos hablar con el organismo estatal, pero sí quieren saber de forma clara si esta es la alternativa o cuáles son las otras posibles.

Aún así, ha sostenido que la empresa no está para muchas exigencias y ha descartado posicionarse sobre la propuesta del empresario asturiano Blas Herrero, ya que es a la compañía a quien le corresponde la negociación.

Incluso ha señalado que parece que hay enfrentamientos a todos los niveles entre el Consejo de Administración y posibles inversores. CCOO ha dejado claro que no se vinculan a ningún inversor, a no ser que garanticen la actividad y el empleo. "Duro no se puede exigir mucho, porque de momento no hay nada", ha apuntado.

Martínez, por su parte, ha urgido una solución para poder mantener la actividad y el empleo de una empresa emblemática en Asturias. Es por ello, que ha conminado a buscar una solución coordinada.

En este sentido, el pasado miércoles mandaron cartas a la empresa, la SEPI y el presidente regional, Adrián Barbon, para que remasen conjuntamente en buscar una solución, sin que hayan tenido respuesta aún. Por este motivo, ha avanzado que se valorará cualquier tipo de movilización, viendo que el tiempo pasa y no hay soluciones.