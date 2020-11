El mensaje que envió Karlos Arguiñano por error a Paolo Vasile: "Desde ese día tengo un cuidado..."

karlos Arguiñano 'visitó' este fin de semana laSexta Noche, donde relató una anécdota con Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset España.

Iñaki López, presentador del espacio de laSexta, le preguntó si alguna vez había sufrido una situación embarazosa similar a la del Papa, que hace no mucho dio like a una modelo en tanga en Instagram.

Entonces, el cocinero más famoso de la televisión recordó un episodio que, no igual, pero sí le puso en apuros. "Un día envié una cosa que pensaba que se la estaba mandando a un amigo y se lo mandé a Paolo Vasile", relató.

"Yo estaba en Telecinco, y al rato le escribí un mensaje diciéndole que no era para él. Y me contestó: 'eso espero'. Fue una locura. No sé si me he colado alguna vez más, pero desde ese día tengo un cuidado...", concluyó el cocinero, que no desveló el contenido de aquel mensaje que le mandó el rostro de Antena 3 a Vasile.