Coronavirus.- Marzà valora el curs escolar de forma "positiva, però prudent" i diu que "no cal baixar la guàrdia"

20M EP

NOTICIA

El conseller d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha valorat aquest divendres el desenvolupament del curs escolar de forma "positiva, però prudent" i ha assenyalat que "no cal baixar la guàrdia". El titular d'Educació ha indicat que la presencialitat "era necessària i s'ha vist que era possible", per la qual cosa -ha dit- ha de continuar mentre les dades ho permeten.