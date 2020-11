Cvirus.- València tanca les instal·lacions esportives municipals d'exterior per a evitar contagis de Covid-19

Aquest tancament temporal d'aquests recintes, anomenats Instal·lacions Esportives Elementals (IDES), es mantindrà fins al pròxim 9 de desembre, com ha destacat en un comunicat la Fundació Esportiva Municipal.

L'entitat ha assenyalat que aquesta decisió s'ha adoptat "en compliment de la resolució de 6 de novembre del 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorden mesures addicionals extraordinàries com a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19".

"Des de hui i fins al 9 de desembre, les instal·lacions esportives d'exterior, les IDES, com es coneixen a les xicotetes instal·lacions que estan repartides pels barris per a l'ús lliure, estaran tancades i clausurades per a evitar possibles contagis davant la Covid-19", ha assegurat en aquesta línia la regidora d'Esports i presidenta de la Fundació Esportiva Municipal, Pilar Bernabé.

L'edil ha precisat a les xarxes socials que "no es tanquen els poliesportius ni els gimnasos" sinó "les IDES, les Instal·lacions Esportives Elementals, per a evitar aglomeracions i esports amb contacte físic".

ACTIVITATS AUTORITZADES

D'aquesta manera, "queda prohibida qualsevol activitat esportiva lliure només en aquestes instal·lacions". No obstant açò, la fundació ha apuntat que "queden exemptes d'aquesta prohibició d'ús aquelles activitats reglades i autoritzades expressament" per aquest organisme, "degudament acreditades, per als diferents horaris, entitats i IDES".

En aquest cas es troben entre les autoritzades per a l'ús de les instal·lacions esportives elementals: la Federació d'Hoquei Comunitat Valenciana -Programa d'Escoles Esportives-, CEIP Francisco Giner de los Ríos -Assignatura d'Educació Física-, CEE Rosa Llácer -Assignatura d'Educació Física-, Club Lena Sport -Activitat esportives escolars-, i Club Atletisme Poblats Marítims -Escoles Esportives d'Atletisme-.