Cs s'absté en els pressupostos després de pactar ajudes

Els pressupostos de l'Ajuntament de València per a 2021, els primers després de l'impacte de la triple crisi (sanitària, econòmica i social) del coronavirus, van eixir aquest dijous inicialment endavant amb els vots de Compromís i PSPV-PSOE, que sumen majoria absoluta en la Corporació, i, com a novetat, amb l'abstenció de Ciutadans (Cs). PP i Vox van votar en contra.

La formació taronja ha subscrit finalment un acord pressupostari amb els partits que conformen el Govern local per a no rebutjar els comptes a canvi de millores econòmiques inspirades en l'Acord de Reconstrucció, fonamentalment a autònoms, xicotetes i mitjanes empreses i a l'escolarització de 0 a 3 anys, i de bonificació i suspensió d'impostos (com l'IBI i el ICIO) i de taxes com la de taules i cadires.

La rúbrica del pacte es va dur a terme a primera hora del dijous, poc abans del començament del ple en el qual es van aprovar de manera inicial els pressupostos, en el despatx d'Alcaldia. Tant el primer edil, Joan Ribó (Compromís), com la vicelacaldesa Sandra Gómez (PSPV-PSOE) van subscriure el document al costat del portaveu de Ciutadans, Fernando Giner. A l'acte van assistir també, per part de Compromís, el vicealcalde Sergi Campillo i el portaveu municipal, Carlos Galiana, així com el regidor d'Hisenda, el socialista Borja Sanjuán.

El document recull que el Govern municipal es compromet a destinar una part dels romanents que l'Ajuntament incorpore en 2021 (i que no tinguen com a destí inversions finalistes) als elements recollits en l'Acord marc per a la Recuperació i Reconstrucció PostCovid de la ciutat.

Entre ells, cita en primer lloc les ajudes directes a autònoms i pimes fins a arribar a un import mínim de 15 milions d'euros, amb especial atenció a les activitats d'interés municipal i de foment de l'ocupació.

A més, s'incrementaran les línies de suport específiques destinades a activitats i indústries culturals. Una de les claus principals és l'educació de 0 a 3 anys, les quantitats dels quals per a les ajudes s'incrementaran fins als 4,75 milions d'euros. A més, s'inclourà el mes de juliol en el calendari de les mateixes per a garantir que famílies que compleixen els requisits no es queden fora i avançar cap a la seua universalització.

L'acord pressupostari entre el Govern del Rialto i Ciutadans també contempla “suspendre o modular les taxes de contingut econòmic”, entre les quals cita la de taules i cadires als carrers o la de clavegueram “per a compensar les restriccions a l'activitat associades a la pandèmia en l'exercici 2021 i la concreció del qual es realitzarà en els primers mesos de l'any” pròxim.

Finalment, i en el capítol d'impostos, el document recull el compromís dels signants per a introduir “modificacions verdes” en l'Impost de Béns immobles (IBI) i en el de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per a fomentar la inversió en eficiència energètica i la utilització d'energies netes.

Respecte a l'abonament dels tributs, els signants anuncien una modificació del calendari tributari per a ampliar els períodes voluntaris de pagaments d'impostos prorrogant-los fins al 30 de juny. Aquesta mesura persegueix donar un respir als contribuents en l'abonament dels tributs davant les dificultats econòmiques derivades de la crisi.

“Diàleg” o “pur teatre”

Segons Giner, València va “a un escenari de desolació i ens tocava parlar”. Ribó va mostrar la seua “satisfacció” pel pacte, mentre Gómez va destacar la “capacitat de diàleg”. María José Catalá, del PP, va afirmar que el pacte és “pur teatre” i no reflecteix l'Acord de Reconstrucció.