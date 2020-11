Puig es reuneix amb experts per a començar a preparar la distribució de la vacuna quan arribe

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, es reuneix aquest mateix dijous, per videoconferència, amb persones expertes en diferents matèries per a elaborar els criteris a l'hora de distribuir la vacuna de la Covid-19, -quan arribe-, i començar a preparar la logística per a dispensar-la de forma "immediata i en les condicions necessàries", de la forma "més clara, directa i racional possible".

Així ho ha anunciat durant la seua intervenció en la clausura de l'Assemblea General de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana, on ha ressaltat que ja podem veure "la llum al final del túnel" amb dues vacunes que van a tindre bons resultats i que confia que arriben el 2021.

Puig ha assenyalat que en els pròxims dies es continuarà treballant en aquesta direcció encara que caldrà esperar el dia 23, al fet que el Govern central "done el marc general" sobre els criteris de distribució.

No obstant açò, el cap del Consell és partidari de "començar a estudiar i treballar quina resposta logística podem anar interpretant". D'ací la primera reunió sobre aquesta qüestió que mantindrà en aquesta vesprada per videoconferència amb experts. "Es tracta d'un treball de preparació i anàlisi interna", ha precisat.

En qualsevol cas, Ximo Puig ha mostrat la seua preocupació per la "desafecció a les vacunes" en la societat i ha assenyalat que "ací cal intervenir", per la qual cosa serà un dels temes a "analitzar i reflexionar" en aquestes trobades.