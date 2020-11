De la Rosa, tranquilo después de que Junta se comprometa a aumentar partidas de servicios sociales con fondos europeos

Así lo ha indicado De la Rosa, durante la rueda de prensa que ha ofrecido junto con el consejero tras la reunión que han mantenido este miércoles en Toledo en la que han diseccionado el proyecto de presupuesto que el Ejecutivo regional ha confeccionado para el próximo ejercicio.

"Nos faltaban datos que nos han aclarado porque se trata de fondos que vendrán. La voluntad de este Gobierno, como nos ha dicho, es que lo social sea una prioridad en el desarrollo de las cuentas. Esas dudas han quedado aclaradas, pero no estarán clarificadas hasta que no haya una asignación definitiva del conjunto de proyectos que se tienen que integrar dentro de este presupuesto, y que no se han puesto en marcha porque en Europa no se han decidido las cantidades que se van a repartir entre los diferentes países, y su posterior reparto entre comunidades autónomas", ha dicho De la Rosa.

Tras asegurar que las cantidades asignadas para educación y sanidad están más claras, ha insistido en que al sindicato que lidera le preocupa que los servicios públicos vayan a tener el incremento presupuestario suficiente para darle la "excelencia que necesitan estos servicios esenciales".

Dicho esto, y tras admitir que a CCOO también le inquietaba saber cómo la Administración regional va a resolver todo lo relacionado con la brecha digital, De la Rosa ha precisado que las cuentas para el 2021, al estar pendientes de las asignaciones europeas, no están cerradas y se trata por tanto de un documento dinámico que precisa de nuevas reuniones con el Ejecutivo regional para ir determinando lo que se vaya avanzando a nivel europeo.

"La Unión Europea ha entendido que no hay que ir al austericidio, sino que se tiene que dar flexibilidad presupuesta suficiente para que cada país y cada región sea capaz de sacar adelante a sus ciudadanos", ha destacado.

Y es que, durante su intervención, De la Rosa ha abundado en la idea de que "un presupuesto bien realizado y bien ejecutado es la tabla de salvación en un periodo complicado", al tiempo que ha tildado de "imprescindible" que el Ejecutivo regional "haga todo lo posible por rescatar a miles y miles de personas que lo están pasando muy mal".

En este punto, ha defendido que los agentes sociales han de participar en la confección de esas cuentas. "Desde CCOO queremos trabajar codo con codo con este Gobierno para conseguir que la ciudadanía dentro de un año empiece a ver la luz, que las empresas puedan acomodarse a las nuevas realidades, para que las nuevas tecnologías sean una realidad, para reducir la brecha digital, para que tengamos acceso a la educación, a la sanidad y a unos servicios públicos de calidad y todo ello se tiene que hacer con complicidad y con compromiso".

RESOLVER DUDAS

De su lado, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, tras asegurar que en este encuentro, dentro de la ronda que está manteniendo con los agentes sociales, han resuelto "algunas dudas" que CCOO tenía con respecto a algunas partidas que integran la cuentas, ha agradecido al sindicato el "esfuerzo" que ha realizado a la hora de presentar aportaciones que puedan mejorar el documento de partida.

El responsable de las cuentas castellanomanchegas ha vuelto a defender que las cuentas elaboradas para el 2021 son "excepcionales" y responden a la situación derivada de la crisis económica y social. De ahí que ganen un 15% con respecto al presupuesto vigente, hasta alcanzar los 12.000 millones de euros, dirigidos, en gran parte, a reforzar los servicios públicos en los que se sustenta el Estado de Bienestar. Dichos servicios recibirán un total de 6.600 millones de euros, 1.000 más que en este 2020, ha añadido.

Y es que Ruiz Molina ha destacado que, lejos de lo que ocurrió en anteriores crisis, en la generada por el COVID-19 no va a haber recortes, pues las cuentas van dirigidas a reducir los efectos negativos de la pandemia en la parte social y económica y modernizar la estructura productiva de la región.

De igual modo, ha indicado que el presupuesto para el 2021 intenta, como instrumento al servicio de la política económica, reactivar la economía y generar empleo y por ese motivo todas las partidas relacionadas con este objetivo crecen un 48 por ciento.

En concreto, ha concluido, las políticas dirigidas al fomento del empleo y a la capacitación de los jóvenes para su incorporación al mercado de trabajo se incrementan en un 20% con respecto a 2020.