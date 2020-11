ERC abandona la reunión sobre las medidas de la Covid-19 en Cataluña "hasta que se detengan las filtraciones"

ERC ha decidido levantarse de la mesa donde se negocian las medidas para contener la pandemia en Cataluñaante las "filtraciones" de los planes de actuación para la desescalada, de las que los republicanos culpan a JxCat, en un nuevo choque entre socios del ejecutivo catalán a tres meses de las elecciones del 14F.

"ERC ha abandonado la reunión Covid hasta que paren las filtraciones y haya un pacto de lealtad. Por respeto a la ciudadanía y por responsabilidad. Se trata de salvar vidas y no generar más confusión a la ciudadanía", han subrayado fuentes republicanas.

De hecho, este martes el subdirector de Programas de Protección Civil, Sergio Delgado, calificó de "falta de respeto total" la filtración de un borrador del plan de desescalada de la Generalitat a partir del próximo lunes, que permitiría reabrir parcialmente la restauración, la cultura y las instalaciones deportivas.

En la sesión de control en el pleno del Parlament, el vicepresidente del Govern y coordinador general de ERC, Pere Aragonès, ha hecho suyas las palabras de Delgado y ha considerado "absolutamente lamentables" las filtraciones a los medios de comunicación.

Aragonès ha pedido a la ciudadanía que "no haga caso", y a los propios periodistas que sean "responsables" y que no publiquen nada hasta que los documentos no estén "completados" y no sean definitivos.