Puig preveu el tancament de la Comunitat fins al 9 de desembre

El Govern valencià pretén allargar el tancament perimetral de la Comunitat i mantindre les mesures actuals per al control dels contagis de coronavirus fins al pròxim 9 de desembre, després del pont de la Constitució.

Així ho va plantejar ahir el president de la Generalitat, Ximo Puig, durant una reunió empresarial a Castelló en la qual, en declaracions als periodistes, va afirmar que des de l'Executiu autonòmic anaven a reflexionar sobre eixa possibilitat d'estendre en el temps la prohibició d'entrar i eixir de la Comunitat, excepte per causa justificada.

En eixe sentit, va considerar que “tal com estan evolucionant les circumstàncies, la normalitat aconsella que es continue amb eixa situació de perimetració” de la Comunitat Valenciana, i va assenyalar que l'objectiu del Consell és poder seguir fins al pròxim 9 de desembre amb les mesures actuals implantades.

El tancament perimetral de la Comunitat va entrar en vigor el passat 30 d'octubre –va ser de les últimes comunitats autònomes a aplicar-lo– per un període de set dies, una mesura que Puig va adoptar per a impedir l'arribada de turistes d'altres regions durant el pont de Tots Sants, especialment davant els dubtes sobre si la Comunitat de Madrid anava a restringir finalment els desplaçaments durant aquell pont, com així va ocórrer després d'un estira-i-arronsa amb el Govern.

Posteriorment, el Consell ha anat ampliant setmanalment el tancament de la Comunitat que, en teoria, finalitzava aquest divendres. Eixa restricció només permet els desplaçaments essencials per a entrar o eixir de la comunitat: rebre assistència mèdica, realitzar estudis, obligacions laborals o legals, retorn al lloc de residència o cura de persones dependents, entre altres.

A més del tancament perimetral, el Consell manté vigents fins al 9 de desembre la resta de mesures enfront del coronavirus, com són el tancament dels locals d'oci nocturn o les limitacions a l'hostaleria: un terç d'aforament, sense poder consumir en barra, i 50% en terrassa. Locals comercials, cinemes o teatres també tenen limitat l'aforament al 50%.

D'altra banda, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) s'ha declarat incompetent per a estudiar un recurs, interposat pel lletrat Curro Nicolau, contra el decret del Govern valencià que restringeix moviments i ha remés les actuacions al Tribunal Suprem.

Segons recorda el tribunal valencià, l'autoritat per a adoptar aquest tipus de mesures és el Govern de la nació, si bé s'afig que en les comunitats autònomes l'autoritat competent delegada serà qui ostente la presidència de la comunitat autònoma, que estarà habilitada per a dictar ordres, resolucions i les disposicions que siguen necessàries. En qualsevol cas, estima que les impugnacions a aquest decret corresponen a la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem.

Altres comunitats autònomes, com Castella-la Manxa o Cantàbria, també van anunciar ahir que prolonguen el tancament perimetral dels seus límits territorials. La primera durant una setmana i la segona fins al 2 de desembre. Ambdues se sumen a Navarra, que el dilluns també va decidir ampliar les restriccions a la mobilitat en el seu territori. Galícia, Extremadura, Balears i Canàries són les úniques regions que no han imposat tancaments perimetrals, mentre que Madrid només ho va fer durant els ponts.

Per part seua, Catalunya, on les limitacions vigents són molt més severes, prepara ja un procés de desescalada. Ahir, la Generalitat va proposar la recuperació progressiva d'activitats a partir del dilluns, amb la reobertura de bars i restaurants al 30% del seu aforament, tant en terrassa com en interior, encara que només fins a les 17.00 hores: actualment romanen tancats. Així mateix, teatres, cinemes i sales de concerts podran reobrir al 50% d'aforament.

S'estudia que hi haja públic en el futbol base

La Conselleria de Sanitat es plantejarà “alleujar” les restriccions vigents a l'entrada del públic a competicions esportives a partir del 9 de desembre –quan venç la normativa actual– i sempre que la situació de la pandèmia de Covid-19 millore.

Així ho va asseverar la consellera de Sanitat Universal de la Generalitat, Ana Barceló, que ahir va mantindre una trobada amb el president de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, Salvador Gomar, per a tractar les necessitats d'aquest àmbit esportiu.

Barceló va informar que des del seu departament s'han compromés amb la Federació al fet que es revisarà la norma que impedeix en aquests moments l'accés d'espectadors i que venç el 9 de desembre. “Veurem quina és la situació; si la situació millora, ens plantejarem alleujar alguna cosa les restriccions que ara mateix tenen les competicions federades. Són mesures dures, però necessàries per a preservar la salut”, va dir.