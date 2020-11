Mañueco defiende que el Decreto de sanitarios no coarta la negociación con sindicatos ni fija medidas concretas

En el Pleno de las Cortes el presidente de la Junta ha respondido de este modo a la pregunta planteada por el portavoz socialista, Luis Tudanca, quien ha advertido a Fernández Mañueco de que está "sólo y mal acompañado", al tiempo que le ha acusado de querer "imponer" todas sus medidas pese a tener "a todo el mundo en contra".

Pese a que Fernández Mañueco ha pedido a Tudanca que "entienda, escuche y comprenda" las acciones de la Junta durante la pandemia generada por el Covid-19, éste le ha recordado que la Comunidad, pese a las medidas, ocupa los peores lugares en el ranking de incidencia de la pandemia.

"Apoyaremos cuanto sea necesario para proteger a los ciudadanos de Castilla y León y también para protegerles de su soberbia", ha defendido Tudanca, quien ha afeado que desde el Gobierno no se haga autocrítica. "¿Han pensado si puede estar fallando algo en las medidas que están tomando en Castilla y León?", ha preguntado Tudanca.

"No escuchan a nadie", ha lamentado el socialista, tras lo que ha reflexionado que desde la Junta no se quiere "dialogar" sino "imponer" ante cualquier crítica. "El único consenso que se ha logrado es para a todo el mundo en contra de su gobierno, ahí sí hay unidad", ha defendido, tras lo que ha recordado que colectivos de sanitarios han pedido su dimisión por el Decreto de organización de los profesionales.

Así, ha criticado que con este documento la Junta "no aplaude" a los profesionales sanitarios sino que "les traicionan y les mienten", por lo que ha exigido que retiren el Decreto y, de no ser así, abandonen sus cargos. "No tienen otra salida", ha aseverado.

"Ni escucha ni comprende", ha lamentado el presidente de la Junta a las aseveraciones de Tudanca, a quien ha pedido "unidad contra el virus".

"SEÑALES DE HUMO POSITIVAS"

Así, Fernández Mañueco ha reconocido que se han adoptado medidas "complicadas, duras y difíciles" en el momento que había que hacerlo por recomendación de los expertos, aunque ha pedido que no se "bajen los brazos" en un momento en el que se empiezan a ver "señales de humo positivas".

Tras recordar el plan de choque impulsado desde la Junta para paliar las consecuencias del cierre de la hostelería y reiterar la necesidad de que el Gobierno central ponga en marcha medidas similares, ha culpado a Tudanca de ser "incoherencia, falto de argumentos y sectarismo" con respecto a las medidas sobre profesionales sanitarios.

"El Decreto no concreta medida alguna y no coarta la negociación con los sindicatos", ha reiterado, al tiempo que ha considerado "sectario" que Tudanca "calle y aplauda" cuando se toman medidas en este sentido desde el Gobierno de España o en otras autonomías gobernadas por el PSOE.

"El socialismo que usted defiende parece que prefiere entenderse con Bildu", ha aseverado.

La pregunta del portavoz socialista ha sido la primera de la sesión de control que ha arrancado este martes en las Cortes, tras la que ha seguido una cuestión en el mismo sentido planteada por el procurador de UPL, Luis Mariano Santos, quien ha considerado que los datos evidencian la "caótica gestión" de la pandemia.

"Vamos a tomar decisiones con determinación y vamos a ejercer el liderazgo que nos corresponde como Gobierno autonómico con la coordinación con el Gobierno de España y también con los ayuntamientos, la mejor receta para vencer al virus es la unidad", ha respondido Fernández Mañueco.

No obstante, Santos ha insistido en que las medidas impuestas por la Junta "no dan los resultados necesarios". "Está a punto de convertirse en el felpudo de Igea", ha aseverado el procurador de UPL.

Para cerrar el debate, el presidente de la Junta ha lamentado que a Santos no le "entre en la cabeza" que el virus "no entiende ni de partidos ni de fronteras", al tiempo que ha respaldado las medidas de contención social impuestas en la Comunidad

"Sin bajar la guardia empezamos a ver resultados positivos, deje visión cortoplacista", ha concluido.