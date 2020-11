CSIF, en contra de la paga addicional als sanitaris per considerar la proposta "insuficient i excloent"

La central sindical considera que la quantitat global consignada resulta "insuficient, que la proposta del decret és excloent perquè no inclou tot el personal, i que demostra falta de planificació", han incidit en un comunicat.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) recalca que el Consell "no ha aclarit ni qui ni quan ni com percebrà eixe quantitat", i ha criticat que des que al juny el president de la Generalitat va parlar d'un plus salarial per l'esforç i dedicació en la lluita contra la pandèmia i des que al setembre ho va anunciar en Les Corts, Conselleria "ha tingut temps per a treballar aquest decret, alguna cosa que "amb el document presentat, en el qual a penes especifiquen detalls, confirmen que no han fet".

CSIF considera que la proposta de destinar 43 milions, que afectarà el personal sanitari i sociosanitari i, per tant, de dos conselleries, "resulta del tot insuficient per a arribar a tots els professionals". La central sindical assenyala que per a eixe mateix concepte de gratificació per la tasca desenvolupada, "per exemple, Catalunya ha anunciat 140 milions".

El sindicat també adverteix del caràcter "discriminatori i excloent" d'aquest decret, en circumscriure-ho al personal que va atendre "de forma directa, efectiva i presencial", segons especifica el document traslladat pel Consell.

"Un hospital, per exemple, funciona per la tasca del conjunt de treballadors, tant dels qui estan en primera línia com dels qui estan en segona línia. De la mateixa manera, el personal de la sanitat valenciana que no ha estat en eixa anomenada primera línia ha assumit l'increment de càrrega de treball de companys seus destinats a l'atenció directa de pacients amb covid-19", han manifestat.

La central sindical també al·ludeix a la "falta de respecte" de voler compensar els excessos de jornada en Salut Pública amb aquesta gratificació. "Eixe personal ha de cobrar el temps que ha treballat de més, que ha sigut molt, i, d'altra banda, percebre eixa gratificació per la dedicació i esforç demostrats", apunta el sindicat.

CSIF espera que el Consell consigne més pressupost per a aquest decret i que, com ha posat l'accent el sindicat en la reunió de Mesa Sectorial de hui, afecte tot el personal dels centres sanitaris valencians, "sense exclusions ni discriminacions".