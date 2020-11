Anabel Pantoja muestra el estado de su pierna tras deshacerse de la escayola y se posiciona sobre el conflicto familiar

En medio del mediático conflicto protagonizado por su tía, Isabel Pantoja, y por su primo, Kiko Rivera, Anabel Pantoja ha anunciado una buena noticia: por fin se ha deshecho de su escayola. La influencer sufrió un accidente practicando surf el pasado mes de octubre por el que tuvo que ser operada del peroné, pero, tras guardar reposo, la recuperación se ha desarrollado con éxito.

"Creo que hasta voy a echarte de menos. 38 días sin mover, sin mojar, sin rascar", ha escrito la colaboradora de Sálvame este lunes en una de sus stories de Instagram.

Desde el hospital, la tertuliana ha compartido con sus miles de seguidores el momento en el que le han retirado la escayola de su pierna derecha. "Hoy mi pie ha vuelto a nacer", ha expresado.

Le retiran la escayola a Anabel Pantoja. INSTAGRAM

Hace unos días, la sevillana anunció que los planes no estaban saliendo como ella esperaba, ya que el pie le dolía más de lo normal. No obstante, todo se quedó en un susto. "Bueno chicos, me toca volver otra vez al hospital porque he tenido un poco de molestia esta noche y me van a cambiar otra vez la escayola", contó.

Este nuevo paso en su recuperación supone una alegría para la exconcursante de Gran Hermano VIP, ya que la situación familiar empeora por momentos. Por ello, no ha dudado en opinar acerca del conflicto entre la tonadillera y el Dj. "He leído mensajes bonitos, pero también crueles y de insultos, incluso acusándome de delitos", ha avanzado.

"Esto es público, para mí, Kiko es mi hermano y tiene mi apoyo desde el principio, pero mi tía también. Quien no lo entienda, yo os respeto, no os da derecho a acusarme ni a ponerme en tiempo donde yo no había ni nacido. A partir de mañana yo he tomado una determinación, que la vais a saber y que amo a mi familia por encima de todo", ha explicado.

La influencer cargó la pasada semana contra Jorge Javier Vázquez por su manera de anunciarle a Isa Pantoja cómo estaban las cosas entre su madre y su hermano. El presentador de La casa fuerte provocó en la joven un ataque de ansiedad, lo que a la tertuliana no le hizo ninguna gracia. "Me tiene calentito", opinó el catalán al respecto, llamándola "irresponsable" y "malcriada".