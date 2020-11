Anabel Pantoja vuelve a pasar por el hospital por problemas con su pierna escayolada

A finales de octubre, Anabel Pantoja sufrió un accidente practicando surf que le provocó que la operaran del pie derecho y tuviera que estar escayolada y guardando reposo desde entonces. Sin embargo, su recuperación está siendo más tormentosa de lo esperado, pues este fin de semana tuvieron que retirarle las vendas porque no podía mover los dedos.

Ya a principios de noviembre, la sobrina de Isabel Pantoja tuvo que acudir al médico para que le quitaran la escayola ya que le había salido una úlcera en el talón. Y ahora, de nuevo ha compartido en Instagram que ha tenido que regresar al hospital.

"Bueno chicos, me toca volver otra vez al hospital porque he tenido un poco de molestia esta noche y me van a cambiar otra vez la escayola", explicó a su más de un millón de seguidores.

"Ya va quedando menos (piel y úlcera hidratada)", escribió junto al vídeo en el que se veía su pierna, sin escayola, muy hinchada, motivo por el que no podía mover los dedos.

Y es que, tal y como contó, por la noche tenía un gran dolor en el pie y su novio Omar Sánchez la llevó a urgencias. "No ha pasado nada grave solo que las punzadas de la heridita de atrás y la presión no me dejaban mover los dedos del pie y estaban súper hinchados", comentó al salir.