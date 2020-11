Fiscalia demana 3 anys de presó per a un cardiòleg de València acusat d'intentar gravar una companya en la dutxa

En concret, el ministeri públic atribueix a aquest metge un delicte contra la intimitat. A més de la pena de presó, també reclama sis anys d'inhabilitació.

Per a aquest dilluns s'havia fixat una vista en l'Audiència de València amb l'objecte de veure si les parts -acusacions i defensa- aconseguien una conformitat, però no ha sigut així. Amb el que finalment el juí se celebrarà, encara que no hi ha dia fixat ara com ara.

El cardiòleg està acusat de posar una càmera en un bany del centre sanitari en el qual treballava amb la intenció de gravar una companya, de 28 anys, que li hi havia comunicat que anava a dutxar-se.

L'incident va tindre lloc durant una guàrdia que va tindre lloc de l'11 al 12 de maig del 2019. Segons relata el ministeri públic, en un moment de la nit, l'acusat va preguntar a la víctima si se n'anava a dutxar en un lavabo de xicotetes dimensions i d'ús exclusiu per a personal sanitari.

Quan ella li va dir que sí, ell li va demanar entrar abans. L'home va passar 15 minuts a l'interior del lavabo sense fer ús perceptible de l'equipament del mateix.

Posteriorment va entrar la metgessa qui, després de sospitar de l'actitud del cardiòleg, va examinar l'interior del bany i va descobrir un telèfon mòbil ocult darrere d'una reixeta de ventilació elevada que, segons el fiscal, tenia com a finalitat captar imatges de qui usara el lavabo a continuació.