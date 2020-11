Licampa i The Music Republic creen una empresa per a la gestió del Casal España Arena de València

Licampa 1617 S.L. -la societat patrimonial de Juan Roig creada expressament per a construir el pavelló Arena en la ciutat de València- i The Music Republic, a través de l'empresa Arena Alive S.L., creen l'empresa Valencia 5 Estrellas S.L. per a la gestió integral com a operador del futur Casal España Arena de València, el recinte cobert "de referència nacional i internacional per a la celebració d'esdeveniments esportius, culturals i d'entreteniment".