La Diputación replica a Cs que el problema de la convocatoria 'LocalizaIn+' es el "retraso" de la Junta

En respuesta a la portavoz de Cs en la Diputación de Sevilla, Carmen Santa María, en relación a la convocatoria autonómica 'LocalizaIn+' para la dotación y modernización de espacios productivos y de innovación, en el que se urge a la Diputación a no renunciar a la misma, la institución provincial ha defendido que no sólo no ha renunciado a dicha convocatoria, sino que "el retraso producido, de más de un año y medio, es exclusivamente atribuible a la Agencia IDEA", que debería haber resuelto las solicitudes antes de marzo de 2019.