Brisa Fenoy estrena 'Bonita', su nuevo tema con el que ironiza sobre el rol de la mujer

Brisa Fenoy, compositora de Lo malo de Aitana y Ana Guerra, vuelve con fuerza con un nuevo tema. Bonita es su último single en el que la cantante ironiza con sátira sobre el papel de la mujer en la fama.

La artista de 29 años ha estrenado este viernes esta canción en la que reflexiona sobre algo que ha vivido ella misma en sus carnes, lo subestimada que están las mujeres en múltiples aspectos. "No está bien visto ser mona, joven, modelo, cantante y ser mujer", asegura Fenoy.

"Sería otra mujer distinta, pues no puedo callar, tengo que contestar lo que me sienta mal, falta de libertad no la puedo soportar", dice la letra de Bonita. "Pero si yo fuera más bonita, todo me iría mucho mejor".

El videoclip, rodado en verano en Tarifa y Algeciras, su tierra, toma como referencia a película El gran Gatsby y hacer un paralelismo entre las vivencias propias de la artista extrapoladas a la lujosa vida de una "mujer bonita".

"En el videoclip ironizo a esa mujer que sí se calla. En la introducción, aparezco charlando con el actor Cheyenne Draghi (mi novio en la ficción) e imagino cómo sería mi vida si dejase de lado mi ética y mis principios; tendría fama, dinero, lujo... y tendría a todo el mundo a mis pies. Pero al final del día, no hay mayor satisfacción que ser yo misma y decir lo que pienso", cuenta Brisa Fenoy.