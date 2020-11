Carmen desconcierta a su pareja en 'First dates': "Quería una cita con Santiago Abascal, pero está casado..."

Una del Atlético de Madrid y otro del Real Madrid. Esa fue una de las razones para que la cita entre Carmen y Fernando no tuviera un buen final y ninguno quisiera jugar 'el partido de vuelta' de su velada este jueves en First dates.

La primera en llegar fue la camarera, que en su presentación no dudó en sacar a relucir su amor por el equipo rojiblanco: "Soy sufridora, colchonera, aunque perdamos más que ganemos, con mis colores hasta la muerte".

Carmen le reconoció a Carlos Sobera que en el amor había tenido "de todo" y que le gustaba mucho "hacer actividades al aire libre porque soy cazadora, sobre todo ciervos o jabalíes. También me gustan los toros y el fútbol".

Y añadió que "soy de Vox aun siendo extranjera, aunque mucha gente me dice que por serlo no puede gustarme ese partido, pero es que estoy de acuerdo con su política y tributo en España".

"Para mí Santiago Abascal sería la cita perfecta porque tiene unos ojos verdes preciosos", comentó la camarera antes de recibir a su cita del día, Fernando: "A ver si hay suerte...".

Si Fernando tuviese los ojos verdes, Carmen le subiría un punto nada más entrar al restaurante 👀 #FirstDates12Nhttps://t.co/x6IbzaH1tzpic.twitter.com/pI5kPhgTEJ — First dates (@firstdates_tv) November 12, 2020

El camarero señaló que "me encantan las tapitas y la cerveza", y afirmó que "soy de poco picoteo, cuando me enamoro, lo hago de verdad. He tenido dos relaciones largas de 7 y 10 años, pero salieron mal por diversos motivos".

"Desde el primer momento que la he visto, que tampoco soy muy exigente, es espectacular", admitió Fernando sobre Carmen, que señaló que "la primera impresión al verlo entrar ha sido buena, me ha dado buen rollo".

Ambos pasaron a la mesa para cenar para conocerse un poco mejor e intentar que esa cita fuera la primera de muchas más. Primero hablaron de los hijos de ambos, pero ella cambio de tercio, sorprendiendo a su pareja.

"La verdad es que lo que yo quería era una cita con Santiago Abascal, pero como está casado no puede ser", afirmó Carmen, pero Fernando, tras superar la sorpresa del comentario, señaló que "eres de las mías: ¿Sabes que Vox ha triunfado en Murcia?", y chocaron las manos para celebrarlo.

Mientras que en política y en la caza coincidieron, las diferencias futboleras restaron bastantes opciones a una relación duradera: "Tiene que haber acción los días de Real Madrid-Atlético de Madrid", comentó el camarero.

Al final, el murciano admitió que "esto se hace muy corto. La impresión ha sido buenísima y querría una segunda cita". Pero la camarera prefirió volver a quedar con él "en plan de amigos y sobre la marcha se verá".