L'Extra de l'11/11 de l'ONCE deixa 220.000 euros en l'hospital Doctor Peset de València

Segons ha explicat l'organització en un comunicat, el venedor es diu Juan Francisco Romero, el qual té discapacitat física com a conseqüència d'un accident de treball com a encofrador. Des del seu punt de venda en l'hospital Dr. Peset, de València, ha donat les gràcies "al personal sanitari i als familiars de pacients que col·laboren habitualment adquirint els productes ONCE amb molta il·lusió, fins i tot en aquests moments tan difícils que estan vivint".

El sorteig extraordinari de l'11/11 també ha deixat premis de 1.000 euros per cupó a Castelló de la Plana, Alzira i València. Els cupons premiats amb 1 milió d'euros s'han repartit a Ciudad Real, Cadis, Huelva, Pontevedra, Sevilla i Madrid. I el premi d'11 milions d'euros ha eixit en la localitat madrilenya de Collado Villalba.