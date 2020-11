Pedro Herrero considera posible y "positivo" avanzar en un acuerdo con Cs sobre el Presupuesto de Valladolid

Así lo ha señalado Herrero en declaraciones a Europa Press después de que los concejales de Ciudadanos hayan presentado el decálogo de propuestas que plantean al equipo de Gobierno municipal.

Tanto Herrero como la portavoz de VTLP y concejal de Medio Ambiente, María Sánchez, han recalcado la "buena voluntad" que existe entre los tres grupos municipales para iniciar una conversación para "ver si se puede llegar a un acuerdo" sobre el Presupuesto de 2021.

Herrero ha recalcado que el equipo de Gobierno "no necesita" los votos de Ciudadanos y, como los ediles de Ciudadanos también han apuntado, ellos son conscientes de que tampoco se requiere de su apoyo, pero el PSOE y VTLP creen que llegar a acuerdos puede ser positivo.

El concejal y portavoz del Grupo Socialista ha apuntado que, tras una primera lectura de las propuestas del partido 'naranja' no cree que haya "grandes diferencias" entre ambos partidos, pues mencionan asuntos como el apoyo al comercio y la hostelería, a la vivienda social, o recuperar los presupuestos participativos. "Son asuntos en los que es difícil no encontrar puntos de acuerdo, intuyo que no va a haber grandes problemas", ha precisado.

Así, mientras Vox "no ha dicho nada" y el equipo de Gobierno duda que vaya a plantear conversaciones de cara al Presupuesto y la portavoz del Grupo Popular manifestó hace unas semanas que rechazarían las cuentas por "la actitud" del Gobierno municipal, consideran que sería muy bueno alcanzar un acuerdo con Ciudadanos.

Herrero ha llamado la atención sobre el hecho de que el Grupo Popular "parecía que tenía mucha prisa" en julio y agosto por negociar el Presupuesto con el equipo de Gobierno, e incluso se mantuvo una reunión, y sin embargo esa intención se frenó.

El edil de Planificación y Recursos ha apuntado que se trabaja actualmente en el borrador del Presupuesto de 2021 y que espera poder avanzar en las conversaciones con Ciudadanos, con quienes espera tener una reunión la próxima semana.

Herrero ha añadido que espera poder presentar el borrador dentro de un mes aproximadamente y ha recordado que será "un presupuesto muy especial" para afrontar un ejercicio importante por la situación de crisis económica por el coronavirus y con la novedad de poder emplear los remanentes, lo que "abre mucho el campo de juego".

El equipo de Gobierno, según Herrero, trabaja con la "hipótesis" de que las cifras totales del Presupuesto sean "parecidas" a las de las cuentas que se presentaron hace un año.