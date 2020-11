El PP pregunta a Yllanes "cómo concluirá el tema" de la directora general de Innovación y el plus de 22.000 euros

Sagreras ha planteado esta cuestión durante la Comisión de Hacienda y Presupuestos en la Cámara balear, durante la cual Yllanes ha expuesto la partida de los Presupuestos autonómicos para 2021 destinada a su Conselleria.

Durante las últimas semanas, el plus de 22.000 euros ha sido un tema de debate entre los grupos parlamentarios, dado que la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares consideró en un informe que Riera incumplió el código ético del Govern al haber recibido este plus para altos cargos con residencia fuera de Mallorca, a pesar de tener una vivienda en propiedad en Palma.

"Supongo que está dentro de esta partida y no quiero que se ofenda, yo quiero preguntar por la Dirección de General de Innovación", ha señalado Sagreras durante la Comisión en el Parlament. En este sentido, el diputado 'popular' ha preguntado al conseller "qué harán con la directora general" y "cómo concluirá este tema". "Sabe la polémica de estas semanas", ha añadido.

VULNERACIÓN DEL CÓDIGO ÉTICO

Desde la Oficia Anticorrupción explicaron que se detectó que, poco después de elecciones de mayo de 2019, Riera cambió su empadronamiento de Palma a Ibiza. Tras requerir a la directora general de Innovación cierta documentación, la Oficina constató que tenía una vivienda en alquiler en la capital balear.

Ante estos hechos, Anticorrupción concluyó que, aunque no se haya incumplido la norma, se ha producido una vulneración del código ético del Govern, al considerar que no se debería haber solicitado este plus al tener una vivienda en propiedad en Palma.