La Comunitat Valenciana torna a batre rècord de contagis, amb 2.341, i registra 39 defuncions

La Comunitat Valenciana ha tornat a batre el seu rècord de contagis de coronavirus en un dia, amb 2.341 nous casos, amb la qual cosa supera la xifra d'aquest dissabte, quan es va informar de 2.327 positius. A més, ha registrat la xifra més alta de defuncions en la segona onada, amb 39 defuncions comunicades en les últimes 24 hores, encara que la consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha detallat que no totes s'han produït entre ahir i hui.

Així ho ha indicat Barceló en una roda de premsa aquest dimarts, en la qual ha precisat que dels 2.341 nous casos, 391 s'han donat a Castelló, 713 a Alacant i 1.237 a València.

En aquests moments, hi ha 1.522 persones ingressades (32 menys que ahir), mentre que en la UCI hi ha 241 persones (set menys). Malgrat la baixada, Barceló ha remarcat el "nombre important de persones hospitalitzades i en vigilància intensiva".

Per províncies, a Castelló hi ha 129 persones ingressades, 20 d'elles en la UCI; a Alacant, 520, 93 en vigilància intensiva; i a València, 873, de les quals 128 estan en UCI.

Respecte a les altes, s'han produït 1.371 en les últimes 24 hores, amb el que ja són 68.978 persones les que han superat la malaltia. Per províncies, 153 s'han donat a Castelló; 506 a Alacant i 711 a València, així com una no assignada.

El nombre de morts per coronavirus a la Comunitat Valenciana ascendeix a 1.972. Dels 39 comunicats en les últimes 24 hores, 15 s'han produït en residències.

En aquests moments hi ha 85 centres residencials afectats, dels quals 66 són de majors (quatre a Castelló, 19 a Alacant i 43 a València), 16 són centres de diversitat funcional (tres a Alacant, cinc a Castelló i huit a València), i hi ha tres centres de menors amb casos en la província de València.

Així mateix, nou centres es troben sota vigilància de personal sanitari: un a Castelló, tres a Alacant i cinc a València.