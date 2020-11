Soler veu que les diferències amb Oltra estan esmenades i que el Consell s'ha "bolcat" amb la Conselleria d'Igualtat

El conseller ha explicat en roda de premsa en ser preguntat sobre aquest tema que "açò passa en tots els govern del món, pot haver-hi dissonàncies, però afortunadament tot s'ha aclarit", i s'ha congratulat que "les coses hagen anat d'aquesta manera".

"El Govern del Botànic sempre ha tingut molt en consideració la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives perquè tenia un nivell de recursos molt baix en relació a la resta de comunitats autònomes, ja que al 2015 tenia només el 60 per cent del nivell mitjà, i, a més, l'herència que va rebre va ser dantesca", ha dit Soler.

En aquesta línia, ha apuntat que el Govern valencià s'ha "bolcat" amb aquesta Conselleria. "Jo entenc a la vicepresidenta perquè la Conselleria encara no està al nivell que toca i es tracta de servicis bàsics", ha afegit.

Sobre aquest tema, ha explicat que el Consell ha de fer un repartiment que siga "coherent" amb els ingressos que té, "que són els que són", i ha destacat que "per sort, el Govern d'Espanya fa transferències no retornables per a les comunitats autònomes", i sense això "difícilment" es podrien haver fet aquests pressupostos "expansius". "Afortunadamenrte el Govern d'Espanya ha estat a l'altura de les circumstàncies i també Europa", ha dit.

Per tant, Soler ha indicat que, per la qual cosa es refereix a les "mirades diferents" entre el conseller d'Hisenda i la resta de les conselleries, "és el normal i passa tots els anys i en tots els governs del món".

SUPORT AlS PRESSUPOSTOS

Respecte a les negociacions amb altres partits polítics per a aconseguir el suport als Pressupostos de la Generalitat, Soler ha indicat que, com ha dit el president de la Generalitat, Ximo Puig, donada l'emergència actual, els pressupostos mereixerien tindre la més àmplia base parlamentària. "Estem parlant amb tots, ja veiem que VOX no s'apunta i pareix que el PP tampoc, amb declaracions ahir d'Isabel Bonig increïbles, que no eren el millor clima per a pactar res, però pareix que Ciutadans sí", ha subratllat.

Preguntat si se'n van a acceptar les reclamacions de Cs, el conseller ha afirmat que "no es tracta d'acceptar o no, es tracta de negociar, doncs no pot ser tot o res". "Ha de ser el que puga ser i que siga compatible amb el projecte de pressupostos que acabem de plantejar", ha afegit.

"Aquests pressupostos s'emmarquen en el context dels plans de recuperació econòmica, per tant és un any que hi haurà legítimes lectures partidistes per a dir que no, però cal tindre molta imaginació per a dir que no", ha apuntat.

Pel que fa a les crítiques del PP als pressupostos respecte a que el 70 per cent de municipis de Castelló es quedaran sense inversió, el conseller ha indicat que "les inversions van on estan els problemes, i potser és que eixos pobles no tenen tants problemes com uns altres".