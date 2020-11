La Casa del Metge de l'avinguda del Port recupera el seu color original

Història, ciència i tecnologia. Són tres pilars per a sostindre la paleta cromàtica que mira al passat, per a restaurar el present. El color siena es fa un buit en l'avinguda del Port, número 24, de València. El Grup d'Investigació del Color en Arquitectura, de l'Institut de Restauració del Patrimoni, de la Universitat Politècnica de València (UPV), ha participat en la recuperació del color original del Palauet de Burgos.

Segons indiquen des de la institució acadèmica, es tracta d'un dels pocs xalets de principis del segle XX encarregats per una dona: María Burgos Romero, vídua de Felipe Olmos Cremades. Ella va heretar l'empresa de fustes, de la qual encara es conserva un edifici, actualment en estat ruïnós, situat a esquena del palauet.

En 1919 el mestre d'obres Ricardo Cerdà va redactar el primer projecte de l'habitatge que va ser modificat per l'arquitecte valencià Javier Goerlich. Les obres van finalitzar en 1922. Més coneguda com la Casa del Metge, es va restaurar en 1994, amb projecte de Luis Lopez Silgo i actualment està catalogat com a arquitectura patrimonial de la ciutat.

Obra de l'arquitecte valencià Javier Goerlich

Goerlich va ser un arquitecte i urbanista clau en el desenvolupament de la ciutat de València. D'influència modernista, el seu estil es considera eclèctic. És autor de la Casa Barona, el Banc de València, edifici Barrachina, cinema Metropol i les reformes de la plaça de l'Ajuntament i de l'Albereda, en aquella època, entre molts altres treballs.

Javier Hidalgo, arquitecte per la UPV, es fa càrrec de la restauració actual de l'edifici, propietat particular que es destinarà a habitatge. Hidalgo va contactar amb la Universitat Politècnica de València per a trobar el color original de l'immoble.

Investigació per a recuperar el color original

El Grup d'Investigació del Color en Arquitectura ha elaborat la proposta per a la recuperació cromàtica del Palauet de Burgos, perquè "el color constitueix un tot inseparable amb l'arquitectura, a la qual serveix i a la qual caracteritza", segons recull l'informe.

L'equip d'investigació, liderat per la professora de la UPV Ana Torres Barrachino, està format per Juan Serra, Jorge Llopis i Irene de la Torre. El grup es va posar a la feina en dues línies d'investigació. La històrica, per a recuperar plans i documents de l'edifici, construït entre 1921 i 1922, i la línia científica. Es van realitzar una sèrie de tastos en les quatre façanes de l'edifici, durant els mesos d'agost i setembre del 2020.

Les mostres es van analitzar amb el laboratori de Microscòpia Electrònica d'Escombratge de la UPV. Un treball realitzat per les investigadores Teresa Doménech i Laura Osete. S'ha sigut fidel al color original, segons explica Ana Torres, "part per part, hem elaborat el cromatisme” que es va utilitzar en 1922. “Les mostres ens indiquen, científicament, que és així".

Alçat est de l'edifici. UPV

Policromia pròpia de l'arquitectura eclèctica

S'empra la policromia en el palauet perquè és una de les característiques de l'arquitectura eclèctica d'aquest període. Per això es tria el color siena per a l'anomenat drap de fons, és a dir, la major part de l'edifici. Un color siena, una cosa més clara, per als elements arquitectònics verticals, com a pilastres i recrescuts.

Per a les cornises horitzontals, ampits de finestres, llindes i recercats s'utilitza el grisa pedra i per als elements decoratius, com a volutes, florons i capitells, es proposa emprar el mateix color siena del drap de fons. "Hem utilitzat els colors oposats perquè hi haja una combinació harmònica amb l'entorn urbà", comenta la investigadora de la UPV.

Des del Grup d'Investigació del Color en Arquitectura es va elaborar, manualment, una carta de color basada en pigments, a la manera tradicional, com es realitzava antigament. I després, sobre l'edifici, s'han fet les proves amb les pintures industrials fins a trobar els colors adequats.

En paraules de Goerlich, "la ciutat ideal serà la que tinga la fortuna de posseir més obres mestres dels qui ens van precedir, sàpiga conservar-les amb més afecte i atenció i a més produir altres que llegar". Segur que afecte no falta en la restauració del Palauet de Burgos.

La recuperació del color en el Centre Històric de València, el projecte de restauració arquitectònica en el Sanatori de Fontilles (Alacant), un estudi de la ciutat de La Florida (els EUA) i les modificacions del color en residències per a les persones majors són alguns dels treballs que ha realitzat el Grup d'Investigació del Color en Arquitectura de la UPV, amb una mica més de 25 anys de treball a la seua esquena.