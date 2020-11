Absolts els amos del gos que va atacar Sandra Gómez després que la vicealcaldessa haja retirat l'acusació

Així ho ha explicat Sandra Gómez en declaracions a Europa Press, en les quals ha manifestat que, després que els amos del gos hagen mostrat penediment i hagen reconegut els fets, se suma a l'escrit del fiscal, que no acusava per la via penal en no poder tipificar els danys com a imprudència menys greu -després de l'última reforma del Codi Penal-, encara que deixava oberta la via civil.

A través de les xarxes socials, la vicealcaldessa ha confirmat que "després de reconéixer els acusats (part) dels fets i mostrar penediment", ha decidit "no sol·licitar pena de presó" perquè ella "volia un perdó, no veure ningú en la presó". Ha afegit que, "açò sí, pagaran les sancions i multes" que impose l'Ajuntament de València.

Els fets van ocórrer al desembre del 2018 quan un home passejava el gos de la seua parella, un American Staffordshire Terrier, i una femella American Bully per la platja de la Malvarrosa. El Golden de la vicealcaldessa, Pep, corria al costat d'ella solt per la platja.

En un moment determinat, l'animal dels acusats va agredir el ca de Gómez, ella es va interposar i va ser mossegada en el cinqué dit d'una mà, la qual cosa li va provocar una fractura oberta. Com a conseqüència, es va haver de sotmetre a una operació i va precisar 126 dies per a curar-se. L'agressió va acabar en denúncia i va recaure en el Jutjat d'Instrucció número 3 de València.

El passat 19 d'octubre, es va celebrar en el Jutjat penal número 12 de València la vista contra els amos del gos, els quals van reconéixer davant el jutge que el ca anava sense boç i que es va llançar sobre el gos de la política, encara que no van admetre les lesions que ella al·legava. L'edil va mantindre aleshores la imprudència dels acusats i la lesió que va patir.

La vicealcaldessa demanava per als acusats mig any de presó per un delicte de lesions per imprudència greu i una indemnització d'uns 9.000 euros.