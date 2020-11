Cvirus.- Barceló assenyala que la pressió creixent és "assumible" i xifra en 26 els pacients que s'han derivat de centre

Barceló, en roda de presa juntament amb el president de la Generalitat per a explicar l'evolució de la pandèmia, ha concretat que fins al moment solament s'han derivat quatre pacients de l'Hospital de Vinarós al General de Castelló, del de Sagunt dos a l'Imed, un de Xàtiva a Gandia, un altre d'Elda a Sant Joan, i la resta corresponen a pacients oncològics derivats de l'hospital d'Oriola a l'IVO i a l'Imed.

No obstant açò, ha advertit que es consolida la tendència iniciada a l'estiu i l'àmbit social segueix sent el major caldo de cultiu dels nous brots epidémics amb un 69,8% dels mateixos i un 64,78% del total de casos. A més, el grup d'edat d'entre els 15 i els 29 anys és el més afectat amb 313 casos per 100.000 habitants.

Així mateix, ha assenyalat que, segons l'informe d'epidemiologia de la Subdirecció General d'Epidemiologia de data 4 de novembre del 2020, la Comunitat Valenciana es troba en "un escenari de transmissió comunitària sostinguda i generalitzada amb pressió creixent sobre el sistema sanitari".

D'aquesta manera, la situació epidemiològica s'està "agreujant de forma accelerada amb una tendència creixent": la incidència acumulada en els últims 14 dies és de 262,52 per 100.000 habitants, i l'estimació en el nombre diari de casos amb infecció aguda arriba als 1.532,06 casos davant els 450,77 del 14 d'octubre, en la qual s'inicia el canvi de tendència, triplicant-se en menys de 3 setmanes.

Per la seua banda, l'índex bàsic de reproducció (R0) -sent RO l'índex que marca la transmissibilitat del virus, és d'1,07 i la taxa de positivitat en l'última setmana és de 15,2 %, molt per sobre del 4% establit pel Consell d'Europa com a límit de positivitat de les proves diagnòstiques a partir del com el risc de transmissió es veu incrementat.

La proporció de proves positives en Atenció Primària és de 66,2%, indicador considerat de valor de risc alt pel Ministeri de Sanitat. Per açò, ha recalcat: "mentre no existisquen tractaments o vacunes, les úniques mesures són les no farmacològiques i segueix sent necessari mantindre i extremar les mesures de prevenció".