Oltra sobre el pressupost d'Igualtat: "La diferència no és divisió, es tanca acord i se segueix caminant"

"La diferència no és divisió, s'expressa, es tanca un acord i se segueix caminant conjuntament. La diferència és consubstancial a les coalicions. Cal perdre la por a debats deliberatius que mostren diferències perquè és ací on es construeix un projecte plural, de diferents mirades, on tothom cedeix un part i tots es veuen reflectits", ha reivindicat Oltra.

No obstant açò, la vicepresidenta del Consell creu s'haurien de "revisar els mecanismes d'elaboració del Pressupost, amb la participació de tots els departaments", un plantejament que considera que és "un sentiment compartit".