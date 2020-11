Cultura.- Dos pel·lícules valencianes s'estrenen als EUA amb un acord entre la Mostra i Albuquerque Latino Film Festival

El certamen nord-americà, que se celebra entre el 19 i el 21 de novembre, està organitzat per l'Institut Cervantes d'Albuquerque (Nou Mèxic), i és un projecte el principal objectiu del qual consisteix a propiciar l'intercanvi cultural i lingüístic, així com la promoció de la creació audiovisual en espanyol i llengües cooficials i la difusió de la cultura dels països hispanoparlants.

El documental 'Camagroga', d'Alfonso Amador, es va estrenar a Espanya el passat octubre, com a part de la Secció Informativa de Mostra de València 2020, i és un retrat íntim d'una família de pagesos que es dedica al cultiu de la xufa en un moment històric en què l'horta valenciana pareix abocada a una lenta però inexorable desaparició. Un film, expliquen des del festival valencià, "sobre la transmissió de coneixement", segons paraules del seu director.

Per la seua banda, 'Zero' és el primer llarg de ficció d'Iñaki Sánchez Arrieta, i va formar part de la Secció Oficial a competició en Mostra de València 2019. Es tracta d'"un intens drama de parella que no es resol fins als minuts finals" i que ha permès al seu director encarar la realització de 'Lodo', la seua segona pel·lícula, protagonitzada per Raúl Arévalo i Paz Vega i actualment en fase de rodatge.

Al marge de les projeccions, l'Albuquerque Latino Film Festival organitza una xarrada mitjançant zoom que tindrà lloc el 19 de novembre, a les 20h (hora espanyola). Estarà moderada per Silvia Grijalba, directora de l'Institut Cervantes de Nou Mèxic, i comptarà amb la participació d'Eduardo Guillot, director artístic de Mostra de València, així com dels cineastes Alfonso Amador i Andrea Jaurrieta. La trobada plantejarà una reflexió sobre l'actual moment del cinema valencià i els festivals internacionals.

La 35 Mostra de València va tancar la seua edició presencial el passat 1 de novembre, però els seus ressons ressonen més enllà dels deu dies de projeccions i activitats concentrats en les sales. La masterclass de Marina Abramovic, per exemple, ha sobrepassat ja els 8.500 visionats en YouTube, mentre que l'èxit de l'exposició 'Cinema a la mà', en la Galeria del Tossal, ha portat a prorrogar l'activitat fins al 6 de gener de 2021.