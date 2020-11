SUBST-Cvirus.- La Generalitat restringeix al 50% l'aforament en locals, terrasses i espais culturals

Encara que al principi la resolució publicada per la Conselleria de Sanitat aquest divendres en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) assenyalava que l'aforament en els locals seria d'un terç, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha matisat que s'ha produït una incorrecció que se'n va a esmenar en breu amb la difusió en el propi DOGV d'una correcció d'errors. El text oficial deixa, a més, sense efecte les restriccions en les localitats més afectades que es van decretar la setmana passada i no permet autoritzar cap tipus d'"esdeveniment o activitat multitudinària".

Així doncs, la resolució, que estarà en vigor des de la mitjanit d'aquest dissabte fins al 9 de desembre a les 23.59 hores, assenyala que en cas de brot epidèmic, es realitzaran garbellats amb proves PCRen aquelles poblacions de risc i potencialment exposades.

Sanitat ha explicat en la resolució que les mesures adaptades fins ara "si bé han pogut recolzar la contenció del virus, no han sigut suficients per a frenar la seua expansió" i la Comunitat Valenciana es troba en aquests moments amb "una incidència acumulada alta i amb una tendència ascendent en el nombre de casos de coronavirus".

De fet, la Comunitat Valenciana es troba en un escenari de "transmissió comunitària sostinguda i generalitzada amb pressió creixent sobre el sistema sanitari" i "la situació epidemiològica s'està agreujant de forma accelerada, amb una tendència creixent", segons constaten les dades de l'informe d'epidemiologia de la Subdirecció General d'Epidemiologia, Vigilància de la Salut i Sanitat Ambiental de data 4 de novembre del 2020.

En concret, la incidència acumulada en els últims 14 dies és de 262,52 per 100.000 habitants i l'estimació en el nombre diari de casos amb infecció aguda arriba als 1.532,06 cas davant dels 450,77 del 14 d'octubre, en la qual s'inicia el canvi de tendència, triplicant-se en menys de 3 setmanes.

Per la seua banda, l'índex bàsic de reproducció (R0) -sent RO l'índex que marca la transmissibilitat del virus; indicant-se que per damunt d'1, existeix un major nivell de contagi i de risc d'epidèmia- és d'1,07.

A més, la taxa de positivitat en l'última setmana és de 15,2%, molt per sobre del 4% establit pel Consell d'Europa com a límit de positivitat de les proves diagnòstiques a partir del qual el risc de transmissió es veu incrementat.

Així mateix, la proporció de proves positives en Atenció Primària és de 66,2%, indicador considerat de valor de risc alt en el document d'actuacions i respostes coordinades del Ministeri de Sanitat.

Sanitat ha assenyalat que aquesta situació "obliga a adoptar noves mesures, a reforçar i intensificar les existents" per a així adoptar "una acció decidida que afronte la gravetat de la situació amb màximes garanties i la protecció de la salut i seguretat de la ciutadania".

MESURES

Així mateix, les noves restriccions limiten a un màxim de 25 persones a l'aire lliure i 15 en espai tancat les cerimònies religioses i vetles, a sis persones la participació de les activitats festeres tradicionals, es redueix al 50% l'aforament en parcs infantils a l'aire lliure amb la distància de seguretat i els locals d'oci infantil en espais tancats hauran de garantir la neteja contínua i que no es produïsca intercanvi d'objectes entre les persones usuàries, mentre que les activitats en grup tindran un màxim de 6 participants.

Els establiments i locals comercials i d'activitats de servicis professionals hauran de reduir a un 50% l'aforament total, els mercats ambulants reduiran a la mitat els llocs, mentre que els centres comercials també redueixen a la mitat el seu aforament i no es permetrà la permanència de clients en les zones comunes menys per al trànsit. A més, s'estudia que l'aforament en establiments essencials, com els de alimentació, siga major.

Respecte a l'oci, se suspèn l'activitat dels locals de discoteques, sales de ball, karaoke i bars de copes amb i sense actuacions musicals en directe, el consum en l'interior del local no podrà superar un terç de l'aforament i de la mitat en les terrasses i no es permeten els servicis tipus self-service o bufet ni 'botellots'. Els casinos funcionaran amb un terç d'aforament.

D'igual manera, les zones comunes dels hotels i allotjaments turístics no podran superar un terç del seu aforament i persones no convivents no podran pernoctar ni utilitzar simultàniament els servicis col·lectius.

Per la seua banda, activitats culturals i turístiques redueixen el seu aforament a la mitat, no es permeten els espectacles itinerants, es recomana la realització telemàtica de congressos i tallers i si se celebren serà amb la mitat d'aforament.

Es recomana l'ensenyament telemàtic no reglat, especialment aquell dirigit a persones vulnerables, i si s'imparteix de forma presencial, no se supere el 50% de l'aforament màxim de la instal·lació.

L'activitat física o esport, tant en instal·lacions esportives com a l'aire lliure, es podrà practicar sense contacte físic en les modalitats esportives individuals i que es practiquen per parelles. Així mateix, es podran realitzar activitats físiques en grups fins a un màxim de 30 persones, quan es realitzen en instal·lacions obertes, i fins a un màxim de 20 persones, quan es realitzen en instal·lacions tancades, sense contacte físic, mantenint la distància de seguretat i sempre que no se supere un terç de l'aforament màxim.

En els transports públics de viatgers en vehicles de fins a9 nou places, inclosa la persona conductora, es permet ocupar latotalitat de les places posteriors del vehicle, així com les oferides en la fila de seients del conductor, quan s'hagen esgotat, prèviament, les posteriors, excepte quan el conductor puga ser considerat com a persona de risc, sempre amb mascareta tots els ocupants, i en els de una sola fila podran viatjar com a màxim dos persones.

No es podrà fumar en la via pública, terrasses, platges o altresespais a l'aire lliure, quan no es puga respectar la distància mínima interpersonal d'almenys dos metres.