València tanca tots els túnels per les fortes pluges

Així, el sistema convectiu està recorrent en la vesprada d'aquest dijous la costa de València de sud a nord durant la vesprada, des de la Ribera Baixa, passant per l'Horta Sud i ara estan descarregant amb molta intensitat en el cap i casal, en alguns barris de forma torrencial, segons Aemet.

Davant aquesta situació el Consorci de Provincial de Bombers recomana a tots els conductors "màxima precaució" i evitar desplaçar-se si no és necessari ja que els vials són en aquests moments "molt perillosos". De fet, han informat que estan realitzant nombroses intervencions en la Ribera Alta i Baixa per cotxes atrapats per l'aigua.