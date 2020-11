La UV redueix 80 places del Màster de Secundària per al pròxim curs per "ajust" a la demanda

D'aquesta manera, a partir del pròxim curs la UV oferirà 800 places d'aquest màster conservant les 20 especialitats arreplegades en el seu pla d'estudis. Des de la institució acadèmica assenyalen que, d'aquesta forma, "es manté la seua aposta per aquesta titulació vinculada a la formació de professorat i la seua capacitat d'ajustar, en tot moment, les especialitats oferides a les necessitats de professorat de cada àmbit de coneixement".

Fonts de la UV han recalcat a Europa Press que, encara amb la disminució de les places, la Universitat seguirà sent "la presencial d'Espanya amb major oferta" d'aquesta titulació.

Han apuntat que l'actual situació de demanda del mercat de treball i social és diferent a la de fa anys, ja que, per exemple, hi ha hagut nombrosos processos d'oposicions a la Comunitat Valenciana que han anat "desembossant" convocatòries pendents. Han agregat que aquest màster no es troba entre els 50 primers amb major ràtio de sol·licitud d'accés de l'entitat i que la UV no vol desatendre altres demandes i menys tenint en compte la situació pressupostària de les universitats.

Per la seua banda, la Plataforma per l'Ensenyament pública ha reclamat a la Universitat de València una "rectificació immediata" de la "retallada" de places del Màster de Secundària. Per a aquest col·lectiu, la decisió de la UV "contrasta amb que Florida Universitària, centre privat amb concert amb la Universitat de València, vaja a augmentar el seu nombre de places".

"TENDÈNCIA"

"És un màster obligatori per a poder exercir com a professor o professora de Secundària, per la qual cosa és imprescindible que es garantisca en les universitats públiques un nombre suficient de places", manifesta en un comunicat la Plataforma, que creu que "aquesta retallada no és un fet aïllat, sinó que és part d'una tendència, ja que des del curs 2016-17 el nombre d'estudiants de la Universitat de València ha disminuït en més de 8.000".

Aquestes entitats adverteixen que "no toleraran la continuació del desmantellament de l'educació pública" i fan una crida "a tota la societat civil valenciana a la mobilització si l'administració no frena aquesta resolució que consideren una retallada regressiva en la universitat pública.

La Plataforma en Defensa de l'Educació Pública està integrada per FAMPA-València, STEPV, FE CCOO PV, FeSP UGTPV, Escola Valenciana, Cavecova, CGT, FAAVEM, FEPV, BEA, Campus Jove, Sindicat d'Estudiants, SEPC, FEU, FdE, Acontracorrent, Associació de Directors de Primària, Associació de Directors de Secundària, Moviments de RenovacióPedagògica, ADIDE, FAMPA-Enric Valor, FAMPA-Penyagolosa i València Laica.